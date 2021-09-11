倫敦首位黑人郡尉：英女王同王室都撐BLM

▲ 倫敦首位黑人郡尉接受英媒訪問時，透露英女王與一眾英國王室成員都支持BLM運動。

英國哈里王子與夫人梅根接受名嘴奧花雲費專訪後，英國王室曾捲入種族歧視風波。倫敦首位黑人郡尉接受英媒訪問時，透露英女王與一眾英國王室成員都支持「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）運動。

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Ken Olisa為倫敦首位黑人郡尉（Lord-Lieutenant），屬英國王室的地區榮譽代表。Olisa接受英國電視台Channel 4訪問時，透露他曾與英國王室討論種族議題，特別是美國黑人男子弗洛伊德（George Floyd）逝世後的這1年期間。

Olisa形容種族議題屬於熱門話題，表示英國王室成員非常關注種族議題，以及如何讓整個國家受同等價值觀約束。

主持問到英國王室是否支持BLM運動時，Olisa表示：

答案肯定是（支持）。 （The answer is easily yes.）

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倫敦格倫費爾大樓（Grenfell Tower）2017年發生大火釀成72人死亡，大量非裔及少數族裔住戶葬身火海。弗洛伊德事件發生後，倫敦曾有示威者遊行至格倫費爾大樓。

Olisa透露格倫費爾大樓火災發生後，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）也很關心事件，曾問他應否前往格倫費爾大樓視察災場。

他曾憂慮英女王到現場時，人群會報以噓聲或向英女王投擲物品。但他表示英女王當時下車，人群中隨即響起一片掌聲。

哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）一向關注種族議題。兩人今年初接受奧花雲費（Oprah Winfrey）訪問時，透露有王室成員在梅根懷上阿奇（Archie）時，曾憂慮阿奇出生後的膚色。

英女王其後發表聲明回應，指整個英國王室對哈里梅根的經歷感到難過，會私下處理種族歧視問題。

責任編輯：鄭錦玲