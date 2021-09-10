【衝出香港】貿發局成投資項目「中介」　為港企覓商機

提到香港貿易發展局，第一個想到的會想甚麼呢？書展？工展會？美食展？還是其他展覽？事實上，貿發局不僅協助促進本地企業發展，每年舉行形形式式的論壇，都是致力推動香港成為國際投資平台，為國外或海外的投資者、項目擁有者，以及本地服務業及中小企締造三贏局面。貿發局副總裁劉會平接受本刊訪問，提到過去已成功協助港企與泰國政府對接，在泰國建立數據中心，不只帶動泰國經濟，亦為港企開拓海外業務；未來亦希望可協助內地或本地企業，參與印尼未來的遷都計劃。

貿發局近年更透過多場論壇及會議，如「一帶一路高峰論壇」、「亞洲物流航運及空運會議」、「亞洲金融論壇」等大型國際會議，促成投資項目對接（Deal‐making），為本地、內地或海外投資者，與項目擁有者雙方進行配對。因應不同項目的性質，香港專業服務界別，如法律、建築設計、風險管理等，提供不同的參與機會，在港促成的投資項目對接。劉會平表示：「香港不只是可進行短期合作的貿易中心，亦是可長遠合作的投資中心。」他希望日後有項目擁有者尋找投資者，都會主動經香港尋找合適的合作伙伴。因此促成商貿對接，是貿發局一直以來所舉辦及組織的活動其中一項重點工作。

此外，貿發局亦不時組織海外與內地考察團，了解各地合作機遇及最新發展，會帶領其他企業到外地，讓他們遇到合適的合作夥伴或有更多的商機。為鼓勵更多內地投資者善用香港平台，貿發局也會向他們推薦本地知名企業，加強兩地合作。

在過去2019至2020年度舉行的「一帶一路高峰論壇」及「亞洲金融論壇」，貿發局已為超過550項目舉行逾1500場項目對接會，2020至2021則受疫情影響，不過仍為超過910個項目，舉行約1450場項目對接會，反映市場對項目對接需求非常之大。劉會平補充指，單計過去兩年，貿發局已促成10單交易對接，目前尚有60至80宗已展開更深入的洽談。

劉會平舉例指出，泰國政府在2015年制訂一項新政策，名為「泰國4.0」欲發展數碼經濟。當時由貿發局香港及泰國辦事處，協助香港的力鉅集團（Legan Group），聯繫兩地的服務供應商，促成投資對接，幫助他們覓地在泰國興建數據中心。他透露，項目總投資額高達9000萬美元，透過貿發局團隊推薦可靠的電訊公司、律師、會計及獵頭公司等，由初步接觸至落實買地投資建設，整個過程不足一年便完成。

另一個有機會參與的項目是印尼的遷都計劃。印尼於2019年落實遷都大計，由現時的雅加達搬到東加里曼丹省。劉會平指出，遷都計劃涉及不同大型基建項目，如機場、鐵路、酒店等等，而香港基建發展先進，認為港企在這一方面可提供協助。貿發局原訂於去年率隊到印尼考察，以了解是否有香港服務業可參與的項目，惟目前受疫情影響一直未能成行。

＊內容節錄自《iMoney》724期Focus。

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