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【美團 3690】 惠譽因監管不確定性 降美團信貸評級至「BBB-」

股樓投資 18:56 2021/09/10

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評級機構惠譽公布，將美團（03690）長期外幣發行人違約評級（IDR）由「BBB」降至「BBB-」，前景展望仍為「負面」。同時，惠譽又將美團高級無擔保評級和債券評級，由「BBB」下調至「BBB-」，而「BBB-」屬投資級別中最低一級。

【吉利汽車 175】 吉利旗下網約車曹操出行 獲新一輪38億融資【見下頁

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惠譽指，下調評級反映美團面臨更大的監管不確定性，將增加其盈利能力和投資的波動性。該行料，外賣騎手福利上的規管，將壓抑經營效益及美團送餐業務的利潤率，而公司新舉措可能會根據市場機會和法規而發展，將會降低執行和投資金額的可見性，因此，料美團現金流生成的可見度將不如原先預期。至於「負面」展望，反映美團恢復正EBITDA的不確定性。

同場加映:【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

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記者：郭秀慧

美團－W（03690） 惠譽 EBITDA 評級機構

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