【APPLE】蘋果拒絕遊戲開發商Epic Games　把Fortnite重新上架的申請

蘋果在周四（9日）拒絕Fortnite的遊戲開發商Epic Games把遊戲程式重新上架南韓Apps Store的申請。

南韓早前通過一項法案，禁止包括蘋果及谷歌強迫軟件開發商使用App Store的支付系統。該立法預計將於9月15日生效。Epic Games在Twitter表示已要求蘋果恢復其 Fortnite 開發者帳戶，又指公司打算把Fortnite在南韓Apps Store重新上架，並跟隨韓國的新法例，要求同時支援Epic和Apple的兩種支付方式。

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不過蘋果就表示，Epic Games必需同意App Store的審查，否則不會考慮恢復Epic Games的開發者帳戶。

Epic去年繞過蘋果系統，在Fortnite內建直接付費管道，隨後遊戲遭到蘋果從其App Store下架。Epic向蘋果發起訴訟，案件目前在美國法院審理中。

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責任編輯：黃苑筠