  • 31°C
香港時間 : 2021910日 (五) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【APPLE】蘋果拒絕遊戲開發商Epic Games　把Fortnite重新上架的申請

股樓投資 20:03 2021/09/10

分享：

蘋果在周四（9日）拒絕Fortnite的遊戲開發商Epic Games把遊戲程式重新上架南韓Apps Store的申請。

南韓早前通過一項法案，禁止包括蘋果及谷歌強迫軟件開發商使用App Store的支付系統。該立法預計將於9月15日生效。Epic Games在Twitter表示已要求蘋果恢復其 Fortnite 開發者帳戶，又指公司打算把Fortnite在南韓Apps Store重新上架，並跟隨韓國的新法例，要求同時支援Epic和Apple的兩種支付方式。

【APPLE】蘋果下周三本港凌晨時間舉行發布會 料iPhone 13及多個新產品面世　【下一頁

不過蘋果就表示，Epic Games必需同意App Store的審查，否則不會考慮恢復Epic Games的開發者帳戶。

Epic去年繞過蘋果系統，在Fortnite內建直接付費管道，隨後遊戲遭到蘋果從其App Store下架。Epic向蘋果發起訴訟，案件目前在美國法院審理中。

同場加映：【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

經濟 南韓 Apple App Store 軟件

下一篇文章

歐盟更新安全旅遊名單　剔除日本、汶萊等6國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇
曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
打造出糧組合 新地系收息股逐個捉
打造出糧組合 新地系收息股逐個捉
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足