【十四五規劃】任志剛：前海方案如「高速公路」　質疑美國高通脹屬短暫的說法

▲ 任志剛：前海方案如「高速公路」 助走進大灣區及全國市場

中央國務院日前公布《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》，支持前海與香港金融市場互聯互通、人民幣跨境使用等。行政會議成員及金融管理局前總裁任志剛指，方案是讓香港融入國家發展大局的「高速公路」，金融商機能從大灣區的7,000萬人口輻射至全國14億人口，有助打通兩地資本流動，又指對金融安全有信心，只是憂慮美國使出「核彈」，把中國排除在美元體系之外，惟相關機會很微。

前海合作區面積擴7倍，看【下一頁】

任志剛接受香港恒生大學傳播學院訪談節目《恒傳感言》時表示，「前海方案猶如一條高速公路，加快香港融入國家發展大局的步伐，透過前海作為試點，打通兩地資本流動、資金融通渠道及金融基礎設施聯通等。若香港善用這條公路，能更容易走進大灣區及全國市場，開拓龐大商機。」不過，他稱，理解中央擔心資本流通影響國家金融安全，故需做好風險管理，例如額度管理、項目管理及單位管理，以穩定投資者信心。

對於中美關係，任志剛指，難料貿易戰會否變成金融戰，故推動人民幣國際化是有必要，「中國作為全球第二大的經濟體，過份依賴美元作為國際交易貨幣，是一個不健康的現象，若當中涉及政治，情況會變得更為複雜。」不過，他對香港金融體系有信心，相信香港能抵禦金融危機。

質疑美國高通脹屬短暫 料美國將收水

另外，任志剛質疑美國高通脹屬短暫的說法，並預期美國快將修改貨幣政策，例如退市或縮表，以解決現況。「資訊科技發達有利生產力，有助紓緩通脹影響。惟受中美關係導致供應鏈斷裂，疫情影響令航運各方面等成本提升，因此對美國所說心存懷疑。」屆時港元利息會隨美國息口調高，資產價格勢頭逆轉向下。他提醒市民及小投資者要進行壓力測試，以了解個人能否承受相關風險及壓力。

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編輯：袁諾曦

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