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【C.E.O.財策精英】宏利分行經理沈蕙雯　言語治療師轉換跑道　連續兩年勇奪COT

iMoney智富 00:00 2021/09/20

分享：

在香港要成為一名專業人士，需要經長時間學習和訓練，並考取專業牌照，貿然跳出舒適圈轉行，絕對是個不容易的決定。曾是言語治療師的宏利分行經理沈蕙雯（Waisa），趁着組織家庭這個人生重要關口，選擇加入理財策劃行業。在另一條截然不同的跑道上，Waisa憑藉自己的實力繼續發揮以專業助人的精神，不但於首年在4個月內便成為國際認可的百萬圓桌會會員（MDRT, Million Dollar Round Table），其後兩年更進一步，取得百萬圓桌會超級會員資格（Court of the Table, MDRT），同時尋覓到更幸福自在的人生。

專業人士收入高且穩定，不少家長都望子成龍，彷彿有一「師」資格在手，便能擠身人生勝利組。問到Waisa當初為何有勇氣轉行，答案卻簡單不過，「言語治療師在別人眼中的確是一份『筍工』，每周工作五天，每年跳Point加薪，需要服務的人士亦絡繹不斷，不愁沒工作機會。工作確是十分穩定，但3年前，當時我正準備結婚，由於希望婚後能有更多時間和彈性完善家庭規劃，於是開始思索其他行業的發展空間，但同時亦不希望放棄自己的專業。」

轉行繼續實踐專業

Waisa的中學同學兼好友、宏利分行經理熊兆康（Chris）原來已不只一次勸說Waisa加入宏利。「Waisa是我入行初期的客戶之一，我知道她很熱愛言語治療的工作，熱愛助人，想轉行但又放不下，於是鼓勵她認真了解財策行業，理財策劃亦是助人助己的專業，工作模式亦自主自由，只要她好好分配時間，定可運用閒暇時間義務協助有需要的人，這樣便可更廣泛地實踐其助人的心志。」

Chris（左）鍥而不捨鼓勵Waisa入行，由好朋友變成好拍檔。

在Chris的鼓勵下，Waisa仔細了解到宏利C.E.O.計劃的詳情，亦決定通過此計劃加入宏利，「對於已有一定工作經驗的人士，C.E.O.計劃予人一種優越的感覺，令人感到宏利十分珍惜社會各界人才的加盟，加上計劃投放了很多資源在入職培訓，例如提供一對一指導、不同主題的專業講座等，幫助我更快從一個專業領域投入到財策的專業領域中。」

調整心態　全力以赴

現時Waisa的客戶群不斷壯大，當中不乏專業人士，但有一位客戶卻令Chris和Waisa都感到印象難忘。Chris說：「那位客戶是Waisa的奶奶，她是一名退休教師，希望好好規劃退休生活。當時我告訴Waisa，別因為對方是家人，就覺得對方是來幫助你，反之要想想如何發揮自己的財策專業，幫助奶奶進行資產配置，增值財富。」

Waisa坦言：「雖然轉行後收入比以前更高，但我仍無法衝破心態上的框框，認為普遍人都覺得靠關係才可以在財策行業立足，故初期並沒有主動接觸部分舊同事及朋友，怕他們會覺得我另有目的。但Chris的適時指導及最近兩年的經歷令我明白一切都取決於自己的心態，你先要相信自己是專業的，對自己有信心，才能令客戶安心及有信心。這兩年間我遇到很多與我本不相識的客戶，大部份都有相熟的理財顧問跟進，但因為與我接觸後，聽過我完整的理財分析及建議，都主動表示願意把資金交給我配置，為他們的人生規劃，令我切身感受到我不論是專業言語治療、還是理財策劃，只要心態正確，也能彰顯當中的專業精神。」

到了2019年中，Waisa因需要終止懷孕而陷入人生低潮，但幸好有家人無限的支持，助她重整心情，休息幾個月後便「復出」。經過這番歷練後，Waisa更體會到家人及自己身心健康的重要性，而財策顧問正是為每一個家庭的保障把關的角色，便不再感到猶豫，全心全意投入工作，更訂下成為 COT的目標。

應用個人專長　持續增值回饋客戶

一向善於與人溝通的Waisa，在與客戶的相處過程中，更認定發展個人專長的路向，「我發現言語治療與理財策劃亦有相似的部分，兩者都是幫助別人的職業，而每個個案的背景都不一樣，需要透過評估對方現時的狀況，找出問題所在，而當我們給對方財策方案時，亦需要有充分的準備，並要解釋為何排除其他選項而選擇這個做法。所以我更抽空修讀了家庭教育與輔導碩士課程，希望為自己增值，為客戶帶來更優質的服務，協助他們應對情緒上的需要。」

Waisa憑着其專業優勢，與不少客戶建立了深厚的互信關係，慢慢穩固了其理財策劃事業的根基。自入職以來，Waisa已取得兩次MDRT、兩次COT的佳績，較早前更獲晉升為分行經理，現時團隊中部分同事更是正修讀大學的學生。Waisa希望持續擴大自己的團隊，並將以人為本、去蕪存菁的專業精神傳承給新一代，並希望他們能夠堅持自己的志向，未來成為行業中的菁英。

轉行後的Waisa可同時兼顧工作、家庭及進修，成為媽媽並取得家庭教育與輔導碩士學位。

(特約)

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