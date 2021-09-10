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【虛擬貨幣】MasterCard收購區塊鏈分析初創公司　識別非法虛擬貨幣交易

科技 18:50 2021/09/10

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信用卡支付公司MasterCard昨（9日）宣布，為減少相關罪行，早前收購區塊鏈分析公司CipherTrace，以分析及追蹤可疑的資金流動及虛擬貨幣交易。

匿名的加密貨幣交易成了許多犯罪分子的首要目標。信用卡公司MasterCard昨（9日）宣布，為減少相關罪行，早前收購區塊鏈分析公司CipherTrace，以分析及追蹤可疑的資金流動及虛擬貨幣交易。

總部位於美國加州的區塊鏈分析初創公司CipherTrace，主要開發區塊鏈技術工具，幫助企業和執法部門識別非法虛擬貨幣交易。而目前具體收購條款雙方均尚未披露，預計交易將在年底前完成。

MasterCard網絡和情報總裁Ajay Bhalla在聲明中表示，虛擬資產將有可能革新企業的商業活動，包括支付和收款等日常交易活動至經濟轉型等，均將變得更具包容性和效率。他又指出，隨著虛擬資產生態系統的快速增長，需進一步確保系統可信和安全。

【掃地機械人】美企推新AI掃地機械人　可自設清潔模式及辨識特定障礙物

是次收購亦反映大型企業對加密市場的興趣逐漸增加。MasterCard早前表示，將把加密貨幣納入其支付網絡，接受客戶指定加密貨幣作交易。而其競爭對手 Visa 最近亦披露，旗下消費者使用相關支付卡花費了價值超過10億美元（約78億港元）的加密貨幣。

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責任編輯：張凱琳

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