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【C.E.O.財策精英】宏利財富管理經理吳綺雯　專業態度獲客戶信任 憑認真贏得COT

iMoney智富 00:00 2021/09/16

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近年「認真便輸了」成為了網路潮語，然而無論從事甚麼工作、任何崗位，認真誠懇始終是事業路上長久成功的不二法門，就像宏利財富管理經理吳綺雯（Carol）一樣，她憑着仔細認真的處事態度，於2020年加入宏利後已成功建立起客戶對她的信任，當中不乏專業人士，助她入職首年便奪得業界頂尖精英指標的百萬圓桌會超級會員資格（Court of the Table, Million Dollar Round Table）。踏入第二個年頭，她仍保持亮眼表現，率先於上半年完成MDRT會員資格。

Carol大學時期修讀會計及金融學，卻偏偏加入了一家美資首飾製造商，從事首飾產品研發達16年之久，見證了部門發展至頂峰的過程，隨後在新冠肺炎疫情下因為公司部門重整，促成她尋求第二事業的機遇，「我一直相信每個人都需要做好財務策劃，不因經濟、社會環境影響，在人生不同階段都有着不同的需要。此外，由於從事『朝九晚六』工作多年，希望能有新挑戰，了解到理財行業工作模式的靈活彈性後，令我下定決心加入財務策劃行業。」

加入宏利出自親身體會

Carol選擇加入宏利，其中一大原因是來自其親身體會，「我畢業後的一間舊公司是使用宏利MPF服務的，即使我轉工後，也沒有將MPF轉走，而且一直有定期檢視基金，投資回報令我十分滿意。見證着宏利MPF平台的迅速發展，現在更成為香港最大強積金供應商，令我感到宏利真的有用心做好業務，實踐以客為先的理念。入職後，我更體會到公司對代理人的重視，如C.E.O.計劃平台提供了不同的培訓課程、以至一對一的導師會面安排，能確切針對每一位代理人去協助大家打好專業基礎，逐步成為一個全面且專業的財策顧問。」

Carol自言是個喜歡長綫投資的人，故更在乎事物本質及可塑性，「加入宏利短短時間，我已見證公司業務不斷創出高峰，在疫情下公司仍能逆市擴張，如承租了新的代理人辦公室、全新的宏利尊尚中心進駐尖沙咀地區，加上公司業績在這艱難的環境也有所上升，印證了公司長遠發展的勢頭良好，是業內的火車頭，令我們的工作自然也事半功倍。」

助客成功索償　加強決心

入行第二年，Carol處理了第一宗的客戶索償個案，令她更深刻地體會到財策工作的意義及使命，亦進一步增強她要在這一行及宏利發展的決心，「有一名客戶因感到胃部不適，先後看過專科，經醫生診斷後安排了日間手術照胃鏡，我立即為客戶準備好需要填寫的文件，此部分的索償過程大約1個月內便完成，現在客戶仍需到門診跟進情況，而我當然亦盡力協助處理相關的理賠手續，令他可專心照顧身體。這除了反映宏利在理賠方面的高效率外，亦令我深深感受到全方位理財策劃工作的重要性。我們除了為客戶未雨綢繆，之後的跟進服務更是我們的價值所在。這名客戶本身是位轉介客，很感恩他相當滿意我的服務，其後更轉介了他的家人成為我的新客戶。」

Carol和Teddy（左）深信隨着團隊日益壯大，能夠向更大更廣的目標進發。

為了實踐理財規劃理念，Carol在畢業後不久即購買了自己第一份的月供式投資單，因而認識了宏利分組經理林炳桂（Teddy），在多年之後更成為拍檔。Teddy最欣賞Carol認真處事的態度，「我曾與她一同約見一名客戶，為此Carol作出非常充份的準備，雖然最終只用到六、七成的資料，但客戶也感受到她認真、仔細及有條理的講解，願意也將其MPF計劃轉至宏利。」

建立團隊　傳授待客理念

隨着事業慢慢做出成績，Carol亦開始有建立團隊的打算，「隨着分區不斷有新人加入，令我感受得到帶領新人一起見客、一同學習、一起成長的樂趣和滿足感，另外，如果有了團隊，我希望能將自己的理財規劃理念、待客以誠的態度及操守傳承下去。同時， Teddy跟我都認同因應財策行業的多樣性，團隊亦應吸納有其獨特性及不同強項的成員，而作為領袖更要懂得幫助他們發展不同的可能性。」

目光遠大的Carol，目標是為整個理財策劃行業持續發展而出一份力，吸納更多優秀人才，同時協助更多人達至財務自由。「我相信謀事在人，成事在天，我心態上已隨時準備好，會繼續做好每件事，做好建立團隊的每一步。」

Carol很開心加入了一支尊重個人獨特性的團隊，讓每個人都有發揮專長的舞台。

註1: 按強積金計劃保薦人的強積金管理資產計算；資料來源：截至2021年6月30日的《Mercer強積金市場佔有率報告》。

(特約)

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