69家榮鷹2021年亞洲企業社會責任獎，共同重建韌性未來

非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）今年仍在COVID-19疫情下採視訊方式舉辦「2021年國際企業社會責任及永續峰會」（ICS Summit 2021）暨頒發「2021亞洲企業社會責任獎」(AREA 2021)。今年AREA共有來自亞洲16個國家及地區的205家公司的企業社會責任專案及領袖進到最後一輪評審名單，最後僅有69家公司獲獎。



亞洲企業商會表示，今年是AREA歡度十週年的重要里程碑，對於能夠继续藉由該獎項鼓勵和激勵企業領袖和企業善盡社會責任，倡議為所有人創造出更美好世界而感到自豪。自成立以來，已有來自19個國家，超過500多名獲獎者。亞洲企業商會主席曾立基于頒獎典禮致开幕词時提到，企業永續應包括創新、智力資本、文化，而ESG戰略則是永續價值重要關鍵，它也是在COVID-19後，趨動世界重建、復甦和成功的重要策略。他進一步提到「永續」不能單獨看待，而需把它納入全新的系統，使它成為一種新的生活模式，因為在如今巨變的世界中，ESG是在不均衡時代做出妥協與權衡的智慧。

為了表彰企業落實永續經營，並提出更多具創新與創意的社會企業責任專案，AREA自2011年起，表彰以企業治理、健康衛生推廣、人力投資、綠色領導、社會公益發展、循環經濟領袖及負責任企業領袖獎等七大面向的傑出企業及企業領袖。今年「負責任企業領袖獎」共有五位得獎者，包括友達光電董事長彭双浪、玉山商業銀行董事長黃男州、富邦金控董事長蔡明興、泰國PTG集團總裁兼首席執行官Pitak Ratchakitprakarn和信義房屋創辦人周俊吉。

在這次獲獎計畫中，由台北龍山寺、台灣肝病防治研究基金會、聰泰科技和瑞昱半導體聯合倡議的專案「保平安、保健康，萬人 e 起來保心肝 !」獲得得評審團一致讚許。該專案在去年10月於台北龍山寺鼓勵民眾出來進行免費肝炎及肝癌篩檢察，幫助B、C肝帶原者早日發現，預防肝癌發生。該項活動同時創下12小時內萬人填寫健康問卷的金氏紀錄。

泰國PTG集團亦是社會公益發展獎的獲勝者之一，他們的專案「PT志願者陣營，“我們關心，不讓任何人掉隊” 」專注於為公司運營地點附近的社區在醫療保健、教育、 和環境中做出貢獻，使村民能夠獲得更好的生活機會，與公司一起永續發展。他們建立了PT志願者的醫生小組，為老年人提供眼科檢查，也為數千名村民提供獎學金、運動設備和教育媒體。

Bolloré Logistics Singapore Pte Ltd則是綠色領導獎項的傑出獲獎者之一， 他們的專案「推動新加坡永續物流」，為聯合國可持續發展目標中的8個做出了貢獻。該公司成功地減少了溫室氣體排放、廢物和水的消耗，同時也提高了它們的回收率。在2020年裡，該公司為1500多名員工就可持續發展的主題進行了教導，其中1300多人接受了正式培訓。

「2021年國際企業社會責任及永續峰會」（ICS Summit 2021）則邀來自16個國家共300多名高管、領域出席線上峰會。今年峰會主題為「邁向包容與韌性的未來」，盼能在各方專家共同探討與行動後，能為世界重建一個永續和包容的世界。亞洲企業商會主席丹斯里冯镇安博士在峰會開幕式上表示，這場疫情危機讓我們更需要迫切關注地球健康，讓人類思考優先順序，未來有機會重新調整和重塑疫情大流行後的復甦，邁向更美好的未來。

出席今年ICS峰會的演講者包括KPMG安侯建業永續部門負責人黃正忠博士；東盟區域中心和全球報告倡議的負責人Allinnettes Adigue博士； Edoardo Gai，S&P Global Switzerland SA ESG 基準管理董事總經理； SAP 亞太及日本區總裁 Paul Marriott；菲律賓阿亞拉公司企業風險管理和可持續發展部門執行董事兼集團負責人Marie Victoria Tan； City Developments Limited (CDL) 首席可持續發展官 Esther An； Gold Standard 首席執行官 Margaret Kim；氣候治理倡議（世界經濟論壇）的聯合創始人暨Eni SPA 非執行獨立董事 Karina Litvack；日本生物多樣性商業計劃執行董事兼 Response Ability, Inc. 首席執行官兼創始人Naoki Adachi 博士；海屏創投香港總裁Alexandra Tracy；埃森哲菲律賓公司國家董事總經理 Lito T. Tayag；馬來西亞資源公司 (MRCB) 可持續發展主管 Renard Siew 博士； Moxie Future 創始人兼董事總經理、UN-PRI 前亞洲區負責人傑西卡•羅賓遜 (Jessica Robinson)； Andrew WK Chan，普華永道東南亞諮詢服務部可持續發展與氣候變化負責人； Rosemary Addis，澳大利亞Impact Strategist的執行董事，聯合國開發計劃署可持續發展目標影響的高級顧問。



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