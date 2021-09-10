【每日焦點】Google狂推新功能及服務　Gmail增通話、Photos可印相

▲ Google的服務及功能愈來愈多，尤其在新冠疫情爆發後，因應用家的生活習慣和辦公習慣改變，Google不斷推出不同的服務配合用戶。

Google的服務及功能愈來愈多，尤其在新冠疫情爆發後，因應用家的生活習慣和辦公習慣改變，Google不斷推出不同的服務配合用戶。近日Google就更新其辦公室與通訊軟件Workspace。為了讓用戶可利用軟件及工具增加工作效率，添更多新功能，如Gmail將增加通話功能，不論是電腦、平板電腦或是手機都可以進行單對單通話。

【Google更新】迎合辦公需要 Gmail增通話、日曆標用戶位置功能

與此同時，Google將於未來幾周，於美國再次提供自選照片寄送到家服務，每張相片售價為 0.18 美元（含運費），除了現有的 4x6″、5x7″ 和 8x10″ 大小外，還增設大尺吋 11x14″、12x18″、16x20″ 及 20x30″ 的選項，顧客可選擇在 Walmart、CVS 或 Walgreens 取貨。

【Google】又再復活？ Google Photo再度提供自選照片寄送到家服務

另外，作為一間科技企業，Google也適時會公開透明度報告。今Google就發布《資訊公開報告》（Transparency Report）公開2020年下半年的數據，揭示港府曾因法律案件申請及緊急資料調閱要求，共43次向Google發出使用者資訊調閱要求。

【Google】Google公布2020下半年資訊公開報告 揭港府曾43次要求調閱用戶資訊

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責任編輯：曾曉汶