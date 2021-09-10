▲ 【互聯網監管】美團：正調整騎手配送時間算法 已積極響應國家號召保障騎手

內地監管部門要求外賣平台提高送餐員福利，美團 （03690） 今日宣布，正持續調整騎手配送外賣的算法，包括在異常場景下為騎手提供時間補充，以及部分情況下，將外賣的「預估到達時間」變為「預估到達時間段」，強調公司已經響應國家號召積極參與騎手職業傷害保障試點。

美團公佈現時騎手外賣「預估到達時間」的計算方法，當中提到系統會測算出的四個「預估到達時間」，包括「模型預估時間」和「三層保護時間」。美團從城市特性、配送過程分段累加和距離三個維度，額外測算出了三個時間，為了保護騎手，會從四個時間計算結果裡，選擇一個最長的給騎手。

人社部等4部門聯合指導美團等企業【下一頁】

美團又稱，日後將通過兩種方式為騎手延長配送時間，一種是通過歷史數據識別出長期出餐慢的商家，任何騎手配送該商家餐品，都會提前自動獲得配送時間的延長；此外，公司會梳理出了一些異常場景，用人工干預的方式為騎手提供時間補充。

約65%用戶願意嘗試「時間段」的方式

此外美團稱，會將「預估到達時間」變為「預估到達時間段」 ，上半年公司在長沙、蘇州、杭州等城市進行測試，約65%的用戶表示願意嘗試「時間段」的方式，用戶差評率降低了50.7%。美團認為，此舉讓用戶對配送時間有了更合理的預期，也減少了騎手在特殊場景下的配送壓力，未來將在更多場景和更多區域推廣這個算法改進。

美團提到，未來將配合政府，向騎手群體提供更全面的權益保障體系，也將不斷推動算法規則的透明化，積極聽取多方意見，優化算法技術，推動行業的高質量、健康發展。

相關文章：

【美團3690】即時零售市場規模可達萬億元？ 美團王莆中：消費者望即時滿足

【趁高出貨】美團股價回升 非執董沈南鵬旗下紅杉資本即派貨予合夥人 貨值逾126億元

編輯：李哲毅