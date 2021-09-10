烏克蘭國會正式通過 虛擬貨幣合法化

繼中美洲國家薩爾瓦多正式納比特幣為法定貨幣後，虛擬貨幣發展再進一步。烏克蘭國會正式投票通過比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣合法化草案，據悉烏克蘭民眾可合法持有及購買加密貨幣。當地媒體指，烏克蘭或明年開放加密貨幣市場。

渣打料今年底 比特幣或升至10萬美元 【下一頁】

烏克蘭國會周三（8日）幾乎一致通過加密貨幣合法化草案，令烏克蘭成為第5個會就加密貨幣制定法規的國家，方案已提交至總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），待簽署後正式生效。

根據草案內容，當局會制定法律條文規管國內虛擬貨幣交易，釐定虛擬貨幣市場中持份者權利及義務。歐洲新聞台（Euronews）報道指，法例會保護虛擬貨幣資產，以及打擊詐騙案。

虛擬貨幣市場一直烏克蘭處於灰色地帶，未有明文規定批准或禁止交易，民眾可以自由交易，但當地法庭難以處理涉及虛擬貨幣的欺詐案，不過當地執法部門有嚴密監視從事有關行業的公司及交易所。

烏克蘭政府此前對虛擬貨幣並不友好，並視作為騙局，多次掃蕩相關行業場所，以及經常無故沒收昂貴器材。草案通過後，將有助保護行業及虛擬貨幣持有者。

薩爾瓦多逾千示威者抗議反對 Bitcoin正式成為法定貨幣 【下一頁】

有別於薩爾瓦多正式將比特幣納入正式貨幣，烏克蘭仍未承認虛擬貨幣可作支付方式。但烏克蘭政府電子轉型部（Ministry of Digital Transformation）發言人受訪時透露，當局計劃2022年向企業及投資者開放加密貨幣市場。部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）近日承認，當局正對支付市場進行現代化改造，國家銀行或會推出電子貨幣。

目前德國、古巴等國家已開始嘗試監管加密貨幣，巴拿馬近日亦正考慮相關草案，或成下一個合法化國家。

責任編輯：李俊儀