雋思集團　注入網上業務新思維　加強競爭優勢

印刷紙品看似傳統產業，但只要堅持創新，也可以創造出不一樣的價值。從事紙製品訂製及印刷服務逾35年的雋思集團控股有限公司（01412）（下稱雋思集團），一直秉承「與時並進」的發展方針，早於10年前已率先引入印刷數碼流程，並在代工生產（OEM）以外，開發銷售客製化產品的網購平台，除了持續提升生產與服務質素，亦為集團開闢業務新領域。

由80年代至今，雋思集團見證本港製造業經歷多番轉變。集團執行董事陳宏道表示，在紙製品與印刷市場，環球客戶的要求不斷提高，集團除以質素及誠信吸引目標客群，與他們建立穩定而長久的業務關係外，更時刻緊貼市場趨勢，致力將新思維、新模式與尖端技術注入業務，為客戶帶來更多增值服務，將創新意念轉化為商業化產品，使集團得以成為客戶的策略合作夥伴，達到可持續發展的目標。

「我們留意到市場愈來愈傾向追求多款式、小批量的客製化產品，於是在2010年開始提供網上客製化印刷服務，其後更陸續推出多個提供紙板遊戲、紙牌遊戲及拼圖的客製化銷售平台，接受網絡定單，並進行數碼生產，以配合網購潮流。定單不設最低訂量，由收款至交付，通常可於2至7天內完成。」陳宏道稱，網上銷售業務不但深受客戶歡迎，也有助集團在行業中保持競爭優勢與獨特性。

▲ 雋思集團與企業客戶建立穩定而長久的業務關係，助客戶將創意轉化為 商業化產品。

推行工業4.0 打造智慧工廠

在營運方面，雋思集團充分發揮不斷求進的精神，多年前便引進精益生產及快速反應製造（QRM）等先進的管理工具，並於2018年起推行「工業 4.0」以打造智能工廠，翌年更獲頒「工業4.0 1i級成熟度認證」，務求持續提升營運效率。

「我們計劃將網站銷售中採用的網絡印刷系統，應用到OEM業務，以減省人手及縮短生產時間，進一步提升生產效益。」陳宏道補充，長遠而言，集團銳

意打造全方位的智能化營運模式，利用網絡系統，使OEM業務、各網上銷售平台及三方銷售平台等前台，可經由API和ERP系統，直接連結後台生產點，同時兼具監察、分析和改善營運數據的功能，提升效率。



傳統企業推動業務持續變革，難免遇到不少挑戰，陳宏道直言，網上業務涉及數碼和社交媒體營銷，與傳統OEM業務推廣手法大相逕庭，加上有別於OEM產品設計和規格一般由客戶提供，集團須自行開發產品綫，惟當中所需的網站開發和維護、系統整合、網絡安全等IT能力，均非集團原本的專長。「我們當時先識別公司欠缺的人才，再在市場上進行招攬，特別是年輕後進，為集團在上述新領域注入專業和創意。」

▲ 為配合市場趨勢，雋思集團陸續建立了多個客製化銷售平台，提供多元化的紙板遊戲、紙牌及拼圖產品。

加強數碼營銷 完善網上銷售

陳宏道續說，集團在持續加強數碼營銷策略，配合積極改良網站功能和介面，全方位提升顧客體驗之餘，也着重進一步完善網站內的「Marketplace」平台，讓設計師可將自家設計放上平台銷售，由集團協助生產及出貨，為消費者帶來更多獨特產品設計，締造多贏。

隨着疫情加速網購的普及，大部分消費者已形成習慣，陳宏道預期，網上銷售業務在疫情過後仍然樂觀，集團未來會投放更多資源，持續擴大資訊科技團隊及數碼行銷團隊的規模，提升市場滲透率及多樣性。「集團正開發全新的電商平台MakeToteBags（MTB），推出優質包袋類產品的網上客製化服務，提供多款式結構、物料和表面處理等客製化選擇，於今年第三季推出市場。」

開發B2B2C平台 提升市場覆蓋率

為持續拓展全球市場，陳宏道透露，雋思集團現正開發全新的B2B2C平台——Q P Market Network（QPMN），藉此讓世界各地的網上商店和設計師在

其平台向客戶提供產品客製化服務。

「有關定單會透過附加程式，連接到集團的後台系統和生產設施，並由我們直接向客戶交付產品，期望透過合作網店及設計師的銷售網絡，大幅提升市場覆蓋率，實現網站銷售業務的可持續增長。」他指集團期望於今年第三季推出QPMN首個附加程式，網上商店只須安裝相關程式，便可向客戶提供客製化拼圖產品；「為方便客戶設計產品，我們亦計劃在今年第四季開始連繫各地設計師，為QPMN增添更具創意的多元化產品。」



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