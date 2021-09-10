跨境理財通正式啓動 金管局料銀行最快10月展開業務

市場期待以久的跨境理財通終於落實推出，政府於周五（9月10日）舉行粵港澳大灣區「跨境理財通」線上啓動儀式，標誌着計劃正式啓動。



所謂「跨境理財通」，所指的是粵港澳大灣區居民個人跨境投資在區內銀行所銷售的理財產品，主要分為「北向通」和「南向通」。「南向通」指內地合資格居民通過指定管道投資香港銀行銷售的理財產品，當中資金跨境劃轉主要由內地銀行負責，理財產品的銷售由香港銀行負責。至於「北向通」，則指香港合資格居民通過指定管道投資內地銀行銷售的理財產品，資金跨境劃轉主要由香港銀行負責，內地理財產品的銷售由內地銀行負責。「南向通」和「北向通」各設1,500億元人民幣單邊總額度和100萬元人民幣的投資者個人額度。

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香港金融管理局稱，現有超過20間港銀表示有意參與跨境理財通，待銀行完成準備工作及報備，即可正式通過跨境理財通進行跨境投資，意味銀行在約10至11月份可以展開誇境理財通業務。



金管局又指，「北向通」的合資格理財產品將涵蓋被界定為低至中風險的公募基金和固定收益類(主要投資於債券和存款)及權益類(主要投資於股票)公募理財產品。至於「南向通」的合資格理財產品則主要包括存款（但不包括結構性存款）、低至中風險及非複雜的債券及在香港註冊成立並經香港證監會認可的基金。

金管局補充，考慮到初階段跨境理財通只涵蓋由銀行銷售的風險較低、相對簡單的理財產品，較適合透過「只執行交易」模式進行銷售。在「只執行交易」模式下，投資者將主動作出投資指示，銀行負責執行。



業界對跨境理財通啟動十分歡迎，渣打亞洲區行政總裁洪丕正表示，跨境理財通業務試點的啟動，是中國開放金融市場和區內經濟融合的重大里程碑，不但為中國內地和香港的金融機構帶來龐大機遇，亦為個人投資者提供更多元化的投資選擇。該行會投資4,000萬美元在廣州建設的渣打大灣區中心，現已完成第一階段的建設，至2023年將容納超過1,600名員工，這有助該行在區內提升業務實力，加快發展創新的數碼服務。

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恒生銀行指出，該行早於2007年已於中國內地設立恒生中國，加上與其內地附屬公司的緊密合作，熟悉粵港澳大灣區 的金融及營商環境。就『跨境理財通』的開展，恒生已經準備就緒，包括選定内地合作銀行及建立和優化線上線下服務渠道。同時亦已強化產品選擇和市場分析，預計 在『跨境理財通』開通初期可為南向通客戶提供超過140種涵蓋不同資產及市場之基金、債券、人民幣、港元及外幣存款等產品以供選擇。



星展銀行 （香港） 有限公司行政總裁龐華毅表示，跨境理財通是中國資本賬戶開放的重要里程碑，亦是大灣區金融合作的重大突破。星展銀行是首批成立在華法人銀行的外資銀行之一，隨跨境理財通的開通，預計該行未來三年會有四分之一的香港豐盛理財客戶來自大灣區。



香港銀行學會行政總裁梁嘉麗則表示，隨著『跨境理財通』正式啟動，相關產品預計不久後便推出，加上大灣區內各地合作日趨緊密，對跨境金融服務的人才需求將有增無減。學會今年亦推出全新『內銀港知』系列課程，分析內地銀行業的市場概況，為香港金融業專才提供大灣區以至內地市場的最新資訊與機遇。

她續指，專業資格互認對促進跨境人才流動最為重要，未來學會將繼續積極支持，提供相關課程，例如中國「銀行業專業人員職業資格」（QCBP）考試，協助包括財富管理人才在內的銀行從業員取得內地認可的專業資格，以加強大灣區金融人才資源配置，實現技能互補互通，期望有更多本港銀行能夠展開跨境業務。

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記者：陳詠妍



