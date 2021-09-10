【高息股攻略】嚴選三隻5厘息以上本地藍籌股　坐享「通關+理財通」概念

本港邁向通關，「回港易」計劃已全面恢復，下周三亦會重啟「來港易」，加上理財通正式啟動，或有利本地股走勢。統計恒指成分股中，共有10隻本地藍籌股收息率達4厘以上（見下圖）。下文將以公用股、地產股、銀行股作分類，進一步嚴選三隻5厘以上本地藍籌。

4厘息以上十隻本地藍籌：

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公用股

電能實業 （00006） 為本地藍籌中最高息，最新股息率達5.92厘。從基本面看，公司上半年純利升近11%，至25億元；收入按年升2%，中期息溫向上升，由0.77元升至0.78元，業績穩健。大摩報告指，公司仍是有質素收息股，管理層承諾不削派息，加上資產負債表強勁，意味假如無收購活動可增加派息。

地產股

排第二是新世界發展 （00016） ，股息率達5.6厘，亦是地產股中息率最高。公司早前公布柏傲莊III需重建後曾急挫，股價現時已見回穩。

瑞銀報告指，與公司就事件進行過討論，事件的總財務影響將達約15億元；以及由於需要重新檢查和施工，兩個投資物業項目「SKYCITY航天城」及「啟德體育園」可能會延遲。不過，摩通則指，事件對新世界造成的財務影響有限，不會影響公司的派息能力。

如果憂慮柏傲莊事件影響到派息，可吼股息率達5.23厘的恒地 （00012） ，公司上半年基礎阱利升14%至59億元，股息維持0.5港元。瑞信報告指，集團仍有大量項目有待推出，置業需求增加將帶動恒地上升潛力，下半年集團加快交付，有助其提高收入鎖定比率。

銀行股

投資者亦可分散投資至銀行股作收息，其中以中銀香港 （02388） 股息率最高，達到5.12厘。中銀亦享有理財通概念，及受惠環球「收水」令收益率向上。

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編輯：區嘉俊

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