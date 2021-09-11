【科技一周回顧】MIRROR代言三星摺機開賣　蘋果宣布下周舉行秋季發布會

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【三星摺機】三星新摺機Galaxy Z Fold3及Flip3明開賣 MIRROR代言相機效果如何？（多圖+有片）

三星（Samsung）全新摺疊手機Samsung Galaxy Z Fold3 5G及 Samsung Galaxy Z Flip3 5G本周五（10日）正式在港開賣。作為代言人的人氣組合MIRROR 12位成員，早前就在會上大玩自拍，實測Galaxy Z Fold3及Flip3的相機效果，到底Galaxy Z Fold3及Flip3的影相效果如何，就讓本報記者再為大家試驗一下啦！

【三星動向】三星SmartThings Find服務 每日平均尋找23萬部設備

【三星新機】韓國供應鏈爆 三星Galaxy S22系列或提前登場

2/【蘋果發布會】蘋果揭盅 秋季發布會下周三凌晨舉行

各位果迷期待已久的蘋果（Apple）秋季發布會終於要來了！蘋果宣布，秋季發布會將於太平洋時間9月14日早上10時（香港時間9月15日凌晨1時）舉行。綜合至今的市場消息，蘋果發表會上可能公布多款新品，包括iPhone 13、Apple Watch Series 7，以及真無線耳機AirPods 3。

【Apple Watch】傳蘋果解決Apple Watch Series 7製造問題 9月下旬如期出貨

【iPhone 13】換機潮減退 調查：僅10%蘋果用戶計畫升級到iPhone 13

【無綫充電】蘋果新款MagSafe充電器通過FCC認證 有機會與iPhone 13一同亮相

3/【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場 售約2,325港元

Facebook（fb）談論多年的智能眼鏡終正式登場！在香港時間周五（10日）凌晨時分，Facebook與正式公開與眼鏡品牌Ray-Ban聯手的第一款智能眼鏡「Ray-Ban Stories」。而Facebook也為了配合Ray-Ban Stories，推出全新的「View」應用程式，用於連接眼鏡所拍攝的影片，用戶可在手機添加3D效果等。

4/【華為新品】華為定於9月23日發表nova 9系列 料搭載HarmonyOS系統僅支援4G

華為正在積極佈局手機業務，官方剛於7月底推出P50及P50 Pro兩款旗艦手機，最近又計劃開展新一輪攻勢，宣布在9月23日發布nova 9系列手機。

責任編輯：曾曉汶