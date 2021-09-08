【潛力股精選】孫運喜：綠色動力環保（01330）
股市 19:00 2021/09/08
內地推動清潔能源產業，《iMoney》主編孫運喜今日向大家推介兩隻相關的潛力股，之前提及中國光大綠色環保 （01257） ，另一隻則為綠色動力環保 （01330） 。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。
重溫《ET講股通》足本版，點擊↓
Time code：
00：00 - 港股市況速報 小心美股美債
00：50 - 港股早段上揚 靠濠賭股推動
01：21 - 科技股乏力 累大市又升轉跌
03：22 - 美股道指、標指回軟值得留意
05：01 - 留意勿失道指關鍵位
06：04 - 留意美國債市 債息慢慢回升中
07：20 - 美債息已升穿200天綫要留神
09：10 - 股票分析：比亞迪 （01211） 股價前景及買賣策略
12：51 - 股票分析：力世紀 （00860） 股價前景及買賣策略
16：32 - 股票分析：銀河娛樂 （00027） 股價前景及買賣策略
18：42 - 股票分析：康方生物 （09926） 股價前景及買賣策略
22：12 - 股票分析：海爾智家 （06690） 形勢如何？
23：56 - 股票分析：中廣核電 （01816） 形勢如何？
28：00 - 港股收市速報及後市分析
29：39 - 股票推介：中國光大錄色環保 （01257）
32：18 - 股票推介：綠色動力環保 （01330）
欄名 : 潛力股精選
最新專欄文章 更多
2021/09/09
2021/09/08