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【Google】又再復活？　Google Photo再度提供自選照片寄送到家服務

科技 18:02 2021/09/10

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Google 將於未來幾周於美國 Google Photos print store 推出服務，提供 8x8″ 至 36x36″ 的選擇。

Google 曾在今年 2 月試行照片寄送到府服務，其後因疫情在 6 月底終止。不過公司宣布，將在今年 10 月底於美國恢復服務。 

【Google更新】迎合辦公需要 Gmail增通話、日曆標用戶位置功能

Google 亦在美國推出自選相片服務，每張相片售價為 0.18 美元（含運費），除了現有的 4x6″、5x7″ 和 8x10″ 大小外，還增設大尺吋 11x14″、12x18″、16x20″ 及 20x30″ 的選項，顧客可選擇在 Walmart、CVS 或 Walgreens 取貨。

【智能眼鏡】Facebook智能眼鏡登場 售約2,325港元

至於原有的訂閱服務 Premium Prints 仍然存在，每月費用為 6.99 美元（約54.3港元），可送貨上門。顧客可以為相片選擇啞光、光面效果或添加邊框，甚至可以將相片變成明信片。顧客除了可以印製相片，亦可將其製成帆布版畫。Google 將於未來幾周於美國 Google Photos print store 推出服務，提供 8x8″ 至 36x36″ 的選擇。

【Apple Watch】用戶投訴佩戴Apple Watch引起過敏 蘋果提三招改善問題

記者：廖淑瑩

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