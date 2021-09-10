【Google】又再復活？　Google Photo再度提供自選照片寄送到家服務

▲ Google 將於未來幾周於美國 Google Photos print store 推出服務，提供 8x8″ 至 36x36″ 的選擇。

Google 曾在今年 2 月試行照片寄送到府服務，其後因疫情在 6 月底終止。不過公司宣布，將在今年 10 月底於美國恢復服務。

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Google 亦在美國推出自選相片服務，每張相片售價為 0.18 美元（含運費），除了現有的 4x6″、5x7″ 和 8x10″ 大小外，還增設大尺吋 11x14″、12x18″、16x20″ 及 20x30″ 的選項，顧客可選擇在 Walmart、CVS 或 Walgreens 取貨。

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至於原有的訂閱服務 Premium Prints 仍然存在，每月費用為 6.99 美元（約54.3港元），可送貨上門。顧客可以為相片選擇啞光、光面效果或添加邊框，甚至可以將相片變成明信片。顧客除了可以印製相片，亦可將其製成帆布版畫。Google 將於未來幾周於美國 Google Photos print store 推出服務，提供 8x8″ 至 36x36″ 的選擇。

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記者：廖淑瑩