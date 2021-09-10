全球減排救地球　擁抱氫能佔先機？

很多人認為「買股票是投資未來」，這個想法令不少投資者爭相投資於「期望能顛覆世代、改變未來」的創新科技企業。然而，科技日新月異，今天的新科技或將會成為明天的舊科技。因此，只要能發掘明天的新科技，投資的機會永遠存在。

1994年來自中國台灣的楊致遠一時興起和同學篩選了一大批實用且優質的網站，再分類把這些網站集中在一個網頁上，以方便搜尋，這就是雅虎 （Yahoo） 的初型。他們以當時的一種新模式：用戶免費，但通過銷售廣告來增加盈利，在開始不被看好的情況下，大獲成功。公司更於1996年成功上市，於2000年科網泡沫期間，成為全球首家市值過千億的互聯網公司。不過好境不常，雅虎於1998年放棄收購的Google憑藉其排名第一的搜尋引擎崛起，加上以使用者自創內容的Facebook、Instagram和Twitter等後起之秀持續發力，令雅虎廣告訂單一落千丈，最終於2017年以48億被美國電信巨頭威訊收購核心資產。事實證明， 在行業劇烈競爭下，特別在日新月異的科技行業上，無人能夠故步自封。

圖：科技行業的宿命

▲ 資料來源: 中信証券

問題來了，現在的新科技是甚麼呢？ 3D列印技術？ 無人駕駛技術？ 5G技術？ 不錯，這些都是流行多年的新科技，然而我們這篇文章主要想深討的，是針對未來必然出現的新趨勢下應運而生的新能源科技 - 氫能！

現在幾乎每一個發達國家都有一個減低碳排放目標，導致新能源是未來必然出現的新趨勢。而從投資人的角度出發，新能源發展亦帶動相關產業鏈，如光伏的矽片、玻璃，以至新能源汽車及其供應鏈等，近期皆水漲船高。能及早洞識先機的投資者，相信已在這波新能源浪潮中賺得豐厚利潤。你錯過了？不要緊，現時大熱的鋰電池並非完全零排放，你還能放眼在真正零排放的氫能產業鏈上。

近期新能源板塊的受注目程度就如當年的科網股一樣，當中鋰電池等產業鏈現時是碳減排的重要領域之一，目前市面的新能源汽車主要採用鋰電池來提供動力。不過，採用鋰電池的新能源汽車只是在使用週期階段是零排放，上游原材料供應鏈環節中碳排放就占到70%以上。另外，鋰離子電池含有重金屬鎳、鈷、砷等有毒污染物，必須要進行回收處理。因此，從整個生命週期來看，鋰電池並非零排放。因此，能夠做到真正零排放的氫燃料電池開始受到關注。

氫燃料電池零排放、零污染

不同於鋰電池是一種儲能裝置，氫燃料電池是一種能量轉換裝置。氫燃料電池車灌入氫氣，和空氣直接反應產生電能，排出水。製氫和反應過程無污染，轉換效率理論上可達90%，被認為是最清潔的能源。

圖：質子交換膜氫燃料電池結構圖

▲ 資料來源: 電子發燒友網、中信証券

氫能相容傳統能源企業

相比鋰電池與傳統能源企業的不「相容」，燃料電池產業鏈更長，製氫、加氫是重要環節，與傳統能源巨頭直接相關，為其提供了轉型升級的入口，對其入局參與的吸引力更強。傳統能源巨頭實力雄厚，更能有力推動燃料電池產業發展。例如，已有如 「三桶油」 中的中石化等加碼佈局加氫站，試點擴建加油站為加油加氫站，其最大優勢在於遍佈全國的加油站網點和成熟的化石燃料制氫技術。目前新建一座加氫站成本約1,200-1,500萬元，而在已有加油站基礎上建成加油氣站成本僅約300萬元。而成熟的化石燃料制氫提供了足量、廉價的氫氣來源。這兩大優勢將有效降低加氫站建設的阻力，加速燃料電池產業化。

圖：燃料電池產業鏈與鋰離子電池產業鏈對比

▲ 資料來源: 億華通官網、特斯拉官網、中信証券

國家規劃路徑清晰

8月16日，《北京市氫能產業發展實施方案 （2021～2025）》正式公佈，方案對北京氫能產業做了明確的定位，對氫能產業鏈核心環節的產量和產值目標做了規劃，詳細說明了氫能產業佈局、京津冀產業鏈協同以及產業重點任務。同時，方案也考慮了京津冀的區域產業鏈協同，規劃2025年三地氫能產值達到1,000億元，市場增長空間明確，利好區域企業成長。

氫能產業化東風漸強

氫燃料車整體產業鏈長，未來受益者一類是具備研發實力的系統提供商，另一類是可快速切入的材料、部件提供商。目前各地方氫能產業規劃或政策陸續落地，為產業發展帶來了新的催化劑，同時國產化推進和技術進步也帶動了產業鏈成本不斷下降，氫能產業化正在加速推進，市場規模擴張在即，行業實現盈利料也為期不遠。建議投資者可優先佈局在氫能產業鏈各環節積極佈局、有先發優勢的公司。

***同場加映***

中國股市近日有30日超1萬億成交，意味甚麼？對港股後市有何影響？石Sir指大市或提前於月底、甚至於下周一爆上，恒指下一個高位可望幾多點？點解對中鋁 （02600） 、紫金 （02899） 睇高一綫？對滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 又點睇？立即去片，石Sir為你分析。