河野太郎宣布參選自民黨總裁 支持度領先

▲ 日本行政改革相河野太郎，周五（10日）正式宣布第二度參加自民黨總裁選舉。

日本首相菅義偉上周宣布不會參選自民黨總裁，放棄競逐連任首相。日本行政改革相河野太郎，周五（10日）正式宣布第二度參加自民黨總裁選舉，而日媒指河野太郎的支持度暫時領先。

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58歲的河野太郎周五於國會召開記者會宣布參選。他強調自己會成為一個有同理心的領袖，與日本人民同笑同哭。他又表示希望將日本打造為一個溫暖的國家，讓所有努力工作的人民都有機會成功。

64歲的自民黨前政務調查會長岸田文雄與60歲的前總務相高市早苗，早前已分別宣布參選。而河野太郎成為第三個宣布參選的人，也是唯一一名現任内閣幕僚。

自民黨在2009年淪為在野黨時舉行黨總裁選舉，河野太郎當年首度參選，但最終不敵前財相谷垣禎一。

菅義偉放棄連任日本首相 不參選自民黨總裁（第二版） 【下一頁】

路透社指自2000年以來上任的日本首相，平均年齡達到62歲，自民黨内部有人認為河野太郎太年輕難勝任首相。

但河野太郎曾擔任日本國家公安委員長、外相及防衛相等職位，知名度也較高，參選仍有一定優勢。

日媒本月初進行一項民調，發現有河野太郎於自民黨内的支持度達37.1%；自民黨前幹事長石破茂以26.6%的支持度排第二；岸田文雄以20.7%的支持度排第三。

責任編輯：鄭錦玲