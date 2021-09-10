【Apple Watch】傳蘋果解決Apple Watch Series 7製造問題　9月下旬如期出貨

▲ 早前外媒報道指，蘋果為改進最新款智能手錶Apple Watch Series7外觀設計，因而出現製造問題，有可能需要延遲Apple Watch的發售時間。不過近日再有報告顯示，蘋果已解決Apple Watch Series7的製造問題，預計供應商可於9月下旬開始批量出貨。

蘋果（Apple）下周將舉行發布會，屆時預計會有iPhone 13外，也將會有最新款Apple Watch。惟早前外媒報道指，蘋果為改進最新款智能手錶Apple Watch Series7外觀設計，因而出現製造問題，有可能需要延遲Apple Watch的發售時間。不過近日再有報告顯示，蘋果已解決Apple Watch Series7的製造問題，預計供應商可於9月下旬開始批量出貨。

天風證券分析師郭明錤最新的報告顯示，蘋果已解決Apple Watch Series7的製造問題，預計供應商可於9月中旬開始批量生產，並如期於9月下旬開始批量出貨。

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綜合外媒報道，Apple Watch Series7除有更平坦的顯示屏外，也將配備較大的41mm和45mm版本，並將最大的顯示屏幕從約4.5厘米對角線增加到4.8厘米。另有傳言稱Apple Watch Series7將具有更快的處理器和更新的無線技術。

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責任編輯：張凱琳