順豐供應鏈　智能高效物流服務　創造極致消費者體驗

電子商貿愈趨普及，客戶除了重視產品質素外，對快捷準確的物流運送同樣有高要求。作為提供物流服務的領先企業，順豐供應鏈旗下的豐豪供應鏈（香港）有限公司（下稱順豐供應鏈），近年積極引進科技以提升服務水平，亦透過與同業及高科技公司合作，在自動化與物流運送等範疇達致優勢互補，確保為客戶帶來兼具智能化與高效率的供應鏈服務。

深明市場發展瞬息萬變，一貫力求帶領團隊與時並進的順豐供應鏈香港和澳門地區董事總經理黃代森指出，該公司的願景是成為「科技領先、服務優異的最佳企業供應鏈方案實施服務商」，並以實現這個願景為發展宗旨，現時業務覆蓋內地、香港及澳門地區，涵蓋行業廣及各個領域，包括高科技、工業、生命科學和醫療、FMCG（快速消費品）和零售業等，皆可使用公司的服務。

完善網絡 盡應所需

「近年，電子商務極速發展，改變了整個零售價值鏈，以至商家與消費者的互動。」黃代森直言，在新零售發展的影響下，商家普遍在綫上綫下亦有業務，既需要在庫存上得到支援，也着重尋求快速而高效的運送服務，確保可滿足消費者的需求及期望，而順豐供應鏈正可在庫存及運送等多方面，為客戶創造極致的消費體驗。

在零售層面，黃代森續稱，順豐供應鏈目前在香港約有50多個客戶，其成功之道在於擁有完善的店配及倉配網絡，兼具自動化倉儲解決方案與豐富經驗，以致可為客戶帶來智能化、靈活而又高效率的供應鏈智能高效物流服務 創造極致消費者體驗服務，盡應其所需。

自主研發 實現數碼轉型

數碼科技發展一日千里，黃代森強調，順豐供應鏈一直以來致力探索及發展高科技板塊，無論是大數據的分析能力，抑或物流供應鏈管理，皆具備良好的經驗與領先的技術。「我們成立了研發小組、擁有自主研發能力及創新團隊，配合全面加速硬件發展，達致數碼化轉型，以全面提升營運水平及效率，並打造一站式核心營運平台，藉此提供極具彈性、靈活性的高效管理。」

順豐供應鏈是領先的供應鏈服務企業，結合了順豐集團在C端（個人及消費者）的服務經驗和德國郵政敦豪集團（DPDHL）在數智化科技研發解決方案的優勢，黃代森形容這次整合實踐了「強強聯手」，從而更好地應用於內地市場，讓客戶在原材料採購、生產、倉儲、運輸到進口清關，以至最後配送的各個關鍵點，均能透過加速商務智能和數據分析來提升效能，從而提升他們的競爭優勢，真正體現順豐供應鏈對客戶的價值。

▲ 順豐供應鏈約於3 年前已為本港倉庫引入機械人，借助智能貨到人揀 選方案，為客戶提供高效、準確的定單履行服務。

培訓人才 加強溝通

物流近年加速發展，對公司的團隊穩定性帶來挑戰，我們在這方面做了多項工作，包括推出系統化的人才培訓及發展計劃，同時加強管理層與員工的及時溝通，讓他們有更多機會參與公司的討論，並接收公司的即時資訊，全面提升歸屬感與團隊精神，時刻保持工作熱情。」黃代森補充，公司期望吸納對物流及供應鏈業務感興趣的人才加入，為此尤其重視建立具備發展及晉升前景的工作環境，員工只要努力工作及表現突出，便可獲得理想的發展機遇。



順豐供應鏈在香港現時約有700名全職員工，在高峰期亦會增聘兼職員工。黃代森強調，未來該公司會繼續大力投資研發自動化及大數據分析等項目，藉此為客戶設計更靈活高效的供應鏈解決方案，助他們解決業務上的不同問題及痛點。「為不斷拓展市場及業務，該公司亦將密切留意各項新產品及經商模式，以便能及早提供適切所需的服務，早着先機。」



部署物流機械人 發展自動化倉存 在推動自動化進程上，順豐供應鏈於上月亦與國際物流科技公司Geek+簽署戰略合作協議，Geek+將成為該公司的指定智慧物流方案供應商，順豐供應鏈並計劃在不同地點部署逾1千部Geek+物流機器人，進而開展研究適用於香港倉庫的自動化倉儲方案。





黃代森進一步闡釋，順豐供應鏈在內地早已投入大量資源推動自動化發展，以配合數碼化年代的大趨勢，順豐供應鏈約於3年前亦為本港的倉庫引入機械人，協助處埋貨品進出倉庫，減省人力需求。「順豐供應鏈與Geek+共同建立的首個智能物流倉庫將於本月開始運作，其中在香港新田的全新配送中心，將設有自動化倉庫，利用Geek+智能機械人協助執貨人員搬運重達一噸的貨架，提升揀貨效率。貨架可密集排列，令倉儲空間得到充分利用，大幅降低客戶的倉儲及運營成本。



（資料由客戶提供）