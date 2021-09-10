【本港經濟】彭博預測今年香港經濟增長 13年來首超新加坡

疫情影響甚廣，不少國家或地區都因而仍在泥淖中掙扎。香港雖一度大受影響，不過隨着漸走出受疫情影響的低迷氣氛，《彭博》的經濟學家預計，香港今年的經濟增長將自2008年以來趕上競爭對手新加坡。

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根據《彭博》調查的中期估計，濟學家已將香港今年的增長預測上調 0.7 個百分點，至 6.7%，而新加坡的增長前景則上調至6.5%。

《彭博》指，香港經濟在今年第二季回暖，本地生產總值較去年同期增長7.6%，之前受到疫情防控措施和社會運動的影響，目前商業活動已好轉活躍起來。而新加坡的經濟健康狀況有所改善之際，希望加強乃疫控制，以阻制由變種病毒引發的疫情。

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香港法國外貿銀行高級經濟師Gary Ng表示：「香港經濟將在2021年繼續享受週期性反彈，特別是派發消費券可以使 GDP 增長 0.5%。」但他補充指：「不過如果繼續不能通關，真正的挑戰可能會在明年到來。」

調查顯示，新加坡明年有望再次領先，預計其2022年的增長率為4.1%，而香港為3%。這種趨勢也可能會持續至2023年。

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