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【買樓理財】為住近公司　上班族「以租養租」　斥2萬元月租愉景新城

股樓投資 18:17 2021/09/10

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部分業主選擇「以租養租」，意即將手頭上物業放租，並在市場上租住其他單位。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城8座低層A室，實用面積約659平方呎，三房套間隔，業主月租叫價原約2.1萬元，終吸引外區客洽商，單位最終以月租2萬元獲承租，實用呎租約30.3元。 

值得留意的是，據悉上述租客有自置物業，但為住近公司，故出自住物業，並再到荃灣區物色租盤，欲「以租養租」，由於見上址價格相宜，位置方便，即火速扑槌承租。  

代理續說，荃灣愉景新城本月錄得約6宗租賃成交，平均呎租約30元，而據資料顯示，上述愉景新城業主於2012年3月以398萬元購入單位，以月租2萬元計，現享租金回報約6%。

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