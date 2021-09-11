【自動化超市】亞馬遜擬設無人收銀全食超市　採用多攝像鏡頭、環境感應器助自動結帳

▲ 亞馬遜日前再宣布，明年將首次引入自動結帳技術在兩間全食超市（Whole Foods Market），讓顧客無需打開錢包即可拿走想要商品及離開商店，大幅節省排隊購物時間。

電商巨頭亞馬遜（Amazon）近年積極打造全自動化服務，早前在便利店及亞馬遜超市測試自動結帳技術。亞馬遜日前再宣布，明年將首次引入自動結帳技術在兩間全食超市（Whole Foods Market），讓顧客無需打開錢包即可拿走想要商品及離開商店，大幅節省排隊購物時間。

亞馬遜表示，店內將設有多個攝像鏡頭和環境感應器，用作分析及判斷顧客從貨架上取下的商品。而顧客取下商品離開商店後，顧客的亞馬遜帳戶就會自動扣除相應金額。惟部分民眾仍想使用傳統方式購物，因此超市內將保留自助結帳通道，該結帳系統亦接受現金、禮卡等不同類型的付款方式。



亞馬遜稱，即使有了這項無人收銀技術，仍會為試行的超市僱用與一般超市相同數量的員工，只是職員將會在超市四周或櫃檯附近幫助消費者，而非收銀櫃檯後。不過亞馬遜拒絕透露未來僱員人數，也拒絕透露是否計畫將該技術引入更多的全食超市。

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據悉，以上名為「Just Walk Out」的技術計畫在2022年開幕的全食超市中推出，兩間試行的超市分別位於位於華盛頓特區及加州洛杉磯縣雪曼橡樹市（Sherman Oaks），預計會有典型的全食商品，包括海鮮、鮮榨有機橙汁和多款有機蔬菜等。

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責任編輯：張凱琳