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東方海外316配股後股價跌　長遠看好欲買宜在哪個價位？

股市 17:15 2021/09/10

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航運股東方海外 （00316） 以配售價每股151元配股，消息拖累東方海外股價今早受壓，曾跌逾7%，低見153.1元，幸仍險守配股價之上。事實上，東方海外也並非首次配股，每次配股後總會有炒作。長遠看好東方海外前景的投資者，於東方海外配股後宜吼哪個價位買？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）話你知。立即點擊收看／收聽。

*重溫《ET開市直擊》足本版－科網股波動　吼強勢資源股：【按此】*

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53：24 - 港股開市後市況速報

55：27 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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