【服務業】大部份服務業收益錄按年錄升幅　住宿、運輸業升最多

▲ 今年第二季與去年第二季比較，差不多所有主要服務行業的業務收益均有不同程度的升幅，其中，住宿服務業及運輸業升最多。

政府統計處今日（10日）發表的業務收益指數的臨時數字顯示，今年第二季與去年第二季比較，差不多所有主要服務行業的業務收益均有不同程度的升幅，其中，住宿服務業及運輸業升最多。

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今年第二季與去年第二季比較，住宿服務業（+57.2%）、運輸業（+52.4%）、貨倉及倉庫業（+37.3%）、進出口貿易業（+28.0%）、金融業（銀行除外）（+22.0%）、速遞業（+13.3%）、批發業（+13.3%）和行政及支援服務業（+11.5%）的業務收益均錄得雙位數升幅。另一方面，銀行業的業務收益同期錄得8.6%的跌幅。

按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益同期按年上升57.3%，而電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦按年上升14.5%。

今年第二季與第一季比較，不少主要服務行業經季節性調整的業務收益（以價值計算）均錄得不同程度的升幅。當中，住宿服務業（+32.2%）、膳食服務業（+26.9%）和運輸業（+13.7%）的業務收益均錄得雙位數升幅。另一方面，銀行業的業務收益同期則下跌11.7%。

今第二季與第一季比較，旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益上升32.4%，而電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益則下跌3.1%。

政府發言人表示，幾乎所有主要服務行業的業務收益在今年第二季按年上升，但各行業的復蘇仍然不一。預期經濟持續復蘇應有助各行業的業務收益在短期內進一步改善，政府在八月開始派發電子消費券有助刺激消費意欲，並將為各個與消費相關的行業提供額外的推動力。然而，由於更具傳染力的Delta變種病毒繼續在全球多個地方傳播，環球疫情仍是主要不確定因素。

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責任編輯：蘇穎琪

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