【玄人‧峰語@iM網欄】「人算不如天算」？人生是一場風險管理遊戲

早前回到小時候長大的地方，雖然景物不依舊，人面也全非， 但兒時的一些老店仍在的。我聽一些舊街坊朋友說， 有十幾家兒時媽媽幫襯的肉店、水果店、雜貨點仍然存在， 但各人發展卻各異。有的上一代經營不錯，至今天由下一代接棒， 聽說還搞得風山水起呢！反之，有的卻經營不善， 老一代過著潦倒的生活，下一代更不知所跡。 當中兩家賣水果的家庭故事，我想藉此跟他分享。

四十年前的今日，水果店都是以流動小販車去經營，記得小時候， 媽媽專幫襯兩家水果車:分別是文叔與強哥。 隨著城市規劃愈來愈規範化，當其時政府也起了不少市政大樓街市， 流動小販也有各自各的出路。市政街市的舖位是由政府供應的， 賣點是租平，但檔位較細及位置人流不算太旺， 而文叔為了養活一家但又想小本經營， 於是隨租了一個小檔口為生算了。反之，強哥年紀較輕， 生意計劃也較大，因此他選擇是在大街租下一家小舖繼續經營。 由於這街舖人流極旺，強哥的生意也明顯很多，我印像中， 後來他更多租一個舖位發大來搞，更有鮮榨果汁提供。後來， 我搬出舊地之時，強哥生意仍是好得要很， 而文叔繼續在術市做街坊的小生意。

後來，有次回到老地方探姨姨，問起以前的老街坊的狀況， 才知強哥生果生意經不起加租而結業， 後來也因生意失敗染上了賭癮，最終流落街頭。 反觀文叔一家仍然繼續經營(市政大樓租金十年如一日，加幅輕微) ，而且第二代也接手經營，聽說他們還有兩、三間物業收租， 生活尚算不俗。同是在同一個地區賣水果的，但選擇不同， 卻有不同的結局，而在我而言，這是基建於大家命運不同， 走出來的路及結局都是不一樣的。

在人生的道路上，有運氣與無運氣的結果可以差天共地，問題是， 有一樣東西叫「人為」，很多時候我們人為的部份， 是可以改變結果的。我幫人算命， 很多昤會套用投資法則內的風險管理概念，簡單言之， 即是一個人作一個行動或決策，你最大可承受的風險有多少。 除非是行一個極好或極差的運，否則一般人都不會出現極瑞的表現， 雖然我們不時說「人算不如天算」，但有些風險是可以預計的， 因此做生意也好、做轉工計劃也好、在感情投放也好， 首先要先衡量萬人作了這個決定後，會有什麼後果， 自己是否可以承受。事實上， 很多時候人們是逃不過命運軌跡的安排，但「人為」因素， 卻可以令結局程度出現變化。好比投資一樣，明知流年不利會輸錢， 原本用投資100萬元，可改為投20萬元。又好比工作一樣， 遇到流年不順，一定會出現很多牛鬼蛇神， 如果因為這些人的把弄而憤然辭職，在這個人浮於事的世代， 要找另一份也不容易。因此，命運我們無法改變，但心態、行為， 風險管理，永遠是人生自救的重要一步。