  • 31°C
香港時間 : 2021910日 (五) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【溫股知新】政策鬆緊太難估 繼續關注焦點股

iMTV＋ 19:13 2021/09/10

分享：

其他股評時段:

00:25 大市
03:18 恒生指數
05:38 564 鄭煤機
06:52 1799 新特能源
08:00 1209 華潤
09:04 992 聯想
10:09 1830 完美醫療
11:26 1055 中國南方
12:16 753 中國國航
14:12 868 信義玻璃
14:38 914 海螺水泥
16:53 700 騰訊
18:43 1033 中石化
19:40 1909 火岩
21:06 6618 京東健康
22:47 2628 中國人壽
23:40 316 東方海外國際
25:02 1337 雷蛇
25:55 3669 永達
26:15 956 新天綠色能源
26:30 382 中匯
27:14 2380 中國電力
27:54 1378 中國宏橋集團
28:47 1618 中國中冶
29:26 631 三一國際
30:05 285 比亞迪
31:32 3309 希瑪眼科
35:47 331
39:05 2809
39:33 1310 香港寬頻
40:05 968 信義光能
40:27 836 華潤電
40:50 1691 ＪＳ環球
41:08 941 中國移動
41:31 388
41:42 1919, 2130
43:06 981 中芯
43:53 460 四環醫藥
44:57 861 神州控股
45:49 382
46:12 1024  快手科技

 

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

欄名 : 溫股知新

最新專欄文章 更多

【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？
2021/09/03
【溫股知新】二萬六成關鍵 航運股掂唔掂？
【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
2021/08/27
【溫股知新】恒指未過危險期 只宜細注績優股
【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？
2021/08/20
【溫股知新】恒指跌破支持 低撈醫藥股？
【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署
2021/08/13
【溫股知新】恒指仍受制裂口 八大金剛新部署
【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近
2021/08/06
【溫股知新】大市初步回穏 加倉時機漸近
恒生指數 政府政策 財政政策 IPO 股票 另類投資 香港經濟日報 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
紅磡曼翹首批50伙 開放式折實331.8萬起 24伙折實價低於400萬
打造出糧組合 新地系收息股逐個捉
打造出糧組合 新地系收息股逐個捉
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【一家五口安樂窩】三代同堂住540呎居屋 38萬兩房變三房 色調風格各異全家滿足
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
【鄰近太古城】THE HOLBORN折實596萬起　全數平過800萬　發展商：定價略有折讓　以開心價推
曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇
曼翹開放式示範單位　實用面積不足200呎　內櫳全面睇