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【新股IPO】傳中證監將要求VIE架構赴港上市需經審批

股市 17:47 2021/09/10

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【新股IPO】傳中證監將要求VIE架構赴港上市需經審批

有外電引述消息指，中證監正起草境外上市新股審批規則，加強監管中國離岸註冊公司海外上市，估計新規將覆蓋有意赴港上市的VIE 結構公司，但當局暫時未有公佈細節的時間表。報道引述五位消息人士指，中證監已經成立團隊，專門關注採用VIE結構的公司境外上市，認為VIE結構現時有被濫用。

由於美國加強檢查採用VIE 結構的公司上市，讓香港成為這些公司海外籌集資金的首選場所，報道指出，部分市場人士未有預料中證監會將審查覆圍擴大至有意赴港掛牌的VIE公司。

報道又稱，今次中證監有意限制VIE結構海外上市，是屬於內地當局數月以來打擊私營企業「無序擴張資本」的一部分。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

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編輯：李哲毅

***同場加映***

中國股市近日有30日超1萬億成交，意味甚麼？對港股後市有何影響？石Sir指大市或提前於月底、甚至於下周一爆上，恒指下一個高位可望幾多點？點解對中鋁 （02600） 、紫金 （02899） 睇高一綫？對滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 又點睇？立即去片，石Sir為你分析。

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