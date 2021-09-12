【山地悠遊人生@iM網欄】惡魔附身 主教也瘋狂

往年每年都會去西班牙旅遊，連續兩年無法成行， 但一直都有關注西班牙的消息。這幾天西班牙熱爆的新聞： 曾經是西班牙天主教史上最年輕的主教，現年52歲的諾維爾 Xavier Novell宣佈將會結婚，未婚妻是個多產的情慾小說作家 ，而且是位帶著兩個小孩的單親媽媽。 主教諾維爾決定與她共度終身，此事引起西班牙民眾熱烈討論。

故事背景：2010年諾維爾以41歲之齡， 成為西班牙最年輕的主教。但於去年8月突然以個人原因辭去主教職 務。相隔一年，現已卸下所有神職工作， 成為普通教徒的諾維爾宣布婚訊，他的未婚妻馬上被人肉搜索， 她的背景令西班牙八卦圈熱血沸騰： 這位令主教宣布放棄一切的未婚妻38歲，相貌平平， 職業是心理醫生，但斜槓副業是色情小說作家， 曾出版多本言情小說，還是個帶著兩個兒子的單親媽媽。

惡魔附身

當地媒體把這位主教會拋棄一切還俗， 跟這位女作家結婚的原因歸咎於: 主教諾維爾是當地有名的驅魔神職人員，而這位小他14歲心理學家 及情慾女作家則是撒旦， 所以是這位情慾女作家給他施展了撒旦法術，主教被撒旦給勾了魂。

未婚妻的親人爆料，「她喜歡盡情享受生活， 並持續探索新的感官體驗。」她其中一本小說《加百列的情慾地獄》 的主題與撒旦有關，而主教諾維爾則執行驅魔多年、並熱衷於研究「 惡魔學」。教會同僚告訴媒體，他們相信諾維爾被惡魔附身， 其他神職人員都為他禱告，祈求他平安！消息人士更稱， 方濟各教宗曾敦促諾維爾接受驅魔，但諾維爾拒絕從命。 教宗方濟各已接納諾維爾的辭職。

有網民誇讚這位未婚妻是時間管理大師， 很想知道她如何單親撫養兩個小孩，又當心理醫生，還有空寫小說！

諾維爾在辭職時提及自己「已經墜入愛河」 有網民稱讚前主教有勇氣又有承擔，總比為面子把情人收藏起來好。

作為神職人員曾立願，結婚是違反宗教誓願， 但人非草木。虔誠信仰的天主教徒，奉行宗教不避孕。 我朋友一家信奉天主教，爸爸是木工，收入不穩定，但家裡邊有8個 兄弟姐妹，爸爸背負重擔，需要長期服食抗憂鬱藥物， 大姐及二哥分別在16歲及18歲懷孕結婚生子。很多天主教徒， 無論家庭經濟狀況好壞，都至少有6、7個小孩。 如有小孩能進讀神學院讀書，之後成為神職人員，會引以為傲！

內戰時期的西班牙，生活困頓， 那個時候西班牙人就把小孩送進天主教神學校或神學院唸書， 因為免費。於是很多人畢業後，當幾年神父後就還俗， 天主教每年都有人神職人員為愛落跑的例子。 網民說一位朋友的爸爸是還俗神父，媽媽是還俗修女。