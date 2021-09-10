【潛力股精選】伍禮賢：華潤啤酒（00291） 股市 17:05 2021/09/10 分享： 內需股繼續值得留意，光大新鴻基證券策略師伍禮賢今日推介華潤啤酒 （00291） ，提到行業復甦勢頭持續，並估計華潤啤酒產品毛利率會進一步提升。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。 重溫《ET午市精點》足本版－恒指收復10天、20天線→【按此】 *重溫《ET開市直擊》足本版－科網股波動 吼強勢資源股：【按此】* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】「股領袖」：鞍鋼（00347） 2021/09/09 【潛力股精選】「股領袖」：鞍鋼（00347） 【潛力股精選】孫運喜：中國光大綠色環保（01257） 2021/09/08 【潛力股精選】孫運喜：中國光大綠色環保（01257） 【潛力股精選】伍禮賢：美東汽車（01268） 2021/09/08 【潛力股精選】伍禮賢：美東汽車（01268） 【潛力股精選】孫運喜：中國東方集團（00581） 2021/09/07 【潛力股精選】孫運喜：中國東方集團（00581） 【潛力股精選】張智威：比亞迪（01211） 2021/09/07 【潛力股精選】張智威：比亞迪（01211） 你可能感興趣 【潛力股精選】「股領袖」：鞍鋼（00347） 17:40 2021/09/09 【潛力股精選】「股領袖」：鞍鋼（00347） 【潛力股精選】孫運喜：中國光大綠色環保（01257） 18:15 2021/09/08 【潛力股精選】孫運喜：中國光大綠色環保（01257） 【潛力股精選】伍禮賢：美東汽車（01268） 17:15 2021/09/08 【潛力股精選】伍禮賢：美東汽車（01268） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】「股領袖」：鞍鋼（00347） 2021/09/09 【潛力股精選】「股領袖」：鞍鋼（00347） 【潛力股精選】孫運喜：中國光大綠色環保（01257） 2021/09/08 【潛力股精選】孫運喜：中國光大綠色環保（01257） 【潛力股精選】伍禮賢：美東汽車（01268） 2021/09/08 【潛力股精選】伍禮賢：美東汽車（01268） 【潛力股精選】孫運喜：中國東方集團（00581） 2021/09/07 【潛力股精選】孫運喜：中國東方集團（00581） 【潛力股精選】張智威：比亞迪（01211） 2021/09/07 【潛力股精選】張智威：比亞迪（01211） 股票 產品 啤酒 行業 華潤啤酒（00291） 恒生指數