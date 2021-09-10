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【潛力股精選】伍禮賢：華潤啤酒（00291）

股市 17:05 2021/09/10

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內需股繼續值得留意，光大新鴻基證券策略師伍禮賢今日推介華潤啤酒 （00291） ，提到行業復甦勢頭持續，並估計華潤啤酒產品毛利率會進一步提升。想知買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET午市精點》足本版－恒指收復10天、20天線→【按此】

*重溫《ET開市直擊》足本版－科網股波動　吼強勢資源股：【按此】*

欄名 : 潛力股精選

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