【Good Food,Good Mood@iM網欄】居高臨下的法國餐廳 尖沙咀Odyssée

話說幾年前在我離開舊公司之時與幾位同事成立了「美食月經會」，其實沒甚麼創會理念，只是一個藉口，讓我們幾個啱channel而又饞嘴的女士每個月出來食食好西，敘敘舊而已。「創會」初期真的能夠每月一聚，但日子久了，難免會像拍拖已久的情侶，有點疏懶。幸好儀式感還是有的，適逢會員S生日，我們嘗試預訂一些名氣餐廳，但這陣子飲食業的景氣好得很，全部滿座，最終只有位於尖沙咀的Odyssée有位。Odyssée位處ICC 101樓層，居高臨下，能俯瞰整個維港，美景是賣點，但我們亦怕它是那種「食景餐廳」，去之前彷彿隱約嗅到「伏味」。品嚐過後，又覺得比我們預期中好，所以決定在這裡介紹一下。

Odyssée標榜creative dining；說實話，比他們creative的餐廳大有人在，但他們的法國菜還是不俗的。用餐前，服務員先為我們送上麵包，質感能做到外脆內軟，但酸種麵包現時太普遍，沒有太大驚喜。

前菜方面，我們選了「生牛肉他他」及「青口」；前者配襯青瓜及吞拿魚腩，味道清新，是款稱職的開胃菜，如果口感可以煙韌點便更佳；後者配搭大蔥、雞蛋、脆多士及牛油醬汁，會員G說不過不失。

Middle course是「北海道帶子」及「法國鴨肝」。北海道帶子肉厚飽滿，帶點幽幽的焦香，以西柚肉、粟米及粟米蓉提味，甜中帶酸，層次豐富，友人們讚口不絕。反觀我的鴨肝，以無花果、夏威夷果仁及松茸菇相伴，鴨肝依舊豐腴甘香，但配菜還是一貫的味道，還不及帶子來得驚喜呢！

主菜選了「三文魚」及「鵪鶉」；前者用慢煮烹調，使三文魚的肉質滑不溜口，火候剛剛好，配上黃油菇、枝豆及紫菜，帶點日式風味。後者配搭燕麥、鷹嘴豆炸物、日本清酒泡沫與微酸的木槿花啫喱，友人說鵪鶉味道雖然不錯，反而那香口的鷹嘴豆脆條才是亮點。

甜品是「熱情果梳乎厘」及「Pavlova水果蛋白餅」；先說Pavlova，當中的水果有芒果、椰子及牛油果，賣相一流，但本人覺得牛油果的味道中和了其他熱帶水果所帶來的exotic風味，有點拖後腿的感覺。平凡的梳乎厘反而能獲得在座各位一致讚賞，鬆軟而充滿空氣感，熱情果味道清新解膩，配搭一旁的抹茶雪葩恰到好處。

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