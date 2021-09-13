【SOHO中國】SOHO中國賣盤黑石交易告吹　股價急挫近四成

▲ 【SOHO中國】SOHO中國賣盤黑石交易告吹 未滿足先決條件

SOHO中國 （00410） 賣盤予黑石集團（Blackstone）的交易告吹。SOHO中國周五收市後公布，鑒於目前滿足先決條件的進展不足，黑石方面決定不作出面約。SOHO中國周一急跌近4成，最新報2.16元，成交6860萬元。

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SOHO中國指出，各方共同評估了滿足先決條件所需的正在進行中的評估程序，以及在要約時間表內完成該程序的可能性。各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件。各方也一致同意不會推遲最後截止日。

SOHO中國股價周五升9.4%，收3.5元。

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編輯：吳敏芳

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