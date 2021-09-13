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【SOHO中國】SOHO中國賣盤黑石交易告吹　股價急挫近四成

股市 09:32 2021/09/13

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【SOHO中國】SOHO中國賣盤黑石交易告吹　未滿足先決條件

SOHO中國 （00410） 賣盤予黑石集團（Blackstone）的交易告吹。SOHO中國周五收市後公布，鑒於目前滿足先決條件的進展不足，黑石方面決定不作出面約。SOHO中國周一急跌近4成，最新報2.16元，成交6860萬元。

*內房股前景如何是否值得投資？今早《ET開市直擊》為你分析：【按此】

SOHO中國指出，各方共同評估了滿足先決條件所需的正在進行中的評估程序，以及在要約時間表內完成該程序的可能性。各方一致認為無法在最後截止日當天或之前滿足先決條件。各方也一致同意不會推遲最後截止日。

SOHO中國股價周五升9.4%，收3.5元。

相關文章：【反壟斷】SOHO中國賣盤予黑石　遭市監局立案調查

【SOHO中國】SOHO中國復牌升逾25%破頂　黑石以每股5元、溢價逾3成收購　涉資逾236億元

【三道紅線】潘石屹：SOHO中國離「三道紅線」遠得不得了 今年首要平穩發展

編輯：吳敏芳

***同場加映***

《石Sir午時閒談》

中國股市近日有30日超1萬億成交，意味甚麼？對港股後市有何影響？石Sir指大市或提前於月底、甚至於下周一爆上，恒指下一個高位可望幾多點？點解對中鋁 （02600） 、紫金 （02899） 睇高一綫？對滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 又點睇？立即去片，石Sir為你分析。

港股 傳統經濟股 SOHO中國（00410）

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【A股成交】內地私募基金據報化身「假外資」　5倍槓桿高頻交易A股
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