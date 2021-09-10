傳英國10月或再封城 政府官員澄清非屬實

英國7月全面解封後新冠肺炎疫情反覆不斷，新冠確診人數增加，早前有英國媒體報道，當局或下月重推部分封城措施。英國官員其後否認報道內容，首相約翰遜發言人亦澄清，封城措施是最後手段，目前未需啟動。

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英國傳媒iNews網站周一（6日）報道指，若英國新冠住院人數維持現時水平，當局或會重啟部分封城措施，目前已制定延長學校假期計劃，大部分學校或將10月底原定1周的假期延至2周。英國政府官員近日相繼否認報道內容，教育部門周二（7日）在社交平台Twitter官方帳戶表示，報道內容錯誤。

約翰遜（Boris Johnson）發言人亦否認報道內容，重啟封城是當局制定的最後手段，只會在國民保健服務（NHS）系統壓力超負荷時推出。發言人強調，當局清楚了解目前狀況及採取措施帶來的影響，亦有就不同情況準備應變措施，並指出去年實施封城措施時，疫苗接種並未普及。據悉，英國現時病床使用率僅得7%。

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英國疫苗大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）接受英國媒體採訪時表示，希望透過接種疫苗加強劑，將新冠肺炎由流行疾病轉變為風土病。雖然民眾需與病毒共存，但當局無需像去年12月般，實施嚴格封城措施重創經濟。

英國計劃於本月開始為高危人士接種疫苗加強劑，包括50歲以上長者等。根據疫苗接種及免疫聯合委員會（JCVI）建議，加強劑料涉及逾3,000萬人。英國近80%成人已完成疫苗接種，近89%成人最少接種1劑疫苗。（編按：部分英國人打1劑強生疫苗已完成接種）

責任編輯：李俊儀