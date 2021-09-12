【宏觀術數@iM網欄】海王星沖擊！ 從天星看911的20年循環

上月談七夕天星，説及土星正經行星盤中二十八宿的牛宿，斗、牛二宿所影響的分野固然為吳、越一帶，包含香港、廣府一帶，因此帶來了一些不順。同時間，牛宿在二十八宿中也主宰牛類，難怪乎近日新聞傳來巴西地區瘋牛症又再肆虐，其實細心留意近幾年動物的疾病，都似數中自有定律；2018年狗年國內因不合格疫苗引致瘋狗症爆發，2019豬年大規模豬瘟，去年鼠年新冠肺炎的宿主又疑似為蝠鼠，到今年牛年凶星經行牛宿爆發疫情，在十二生肖固然有跡可尋，具體事件的發生相信也會與人事處理不無互動關係，希望巴西當局能有效控制瘋牛症，不致於令嗜「牛」一族變成「食無肉」便好。

人事決定世局相互動影響的例子，近日有另一宗大新聞就是美國突然撤軍阿富汗，從911後開始至上月剛好20年（據說早期計劃於9月11日完成撤軍），當中耗費金錢資源不計其數，人命傷亡更是難以量化，當年恐襲和及後戰事對美國影響深遠。近日新聞報告阿富汗塔利班政權又計劃於911正式成立，如是，則20年一來一回，仿如南柯一夢，只剩唏噓。

近日上映的一齣電影譯名《911算命律師》，便改編自當年美國政府委任主理官負責恐襲賠償，如何想以公式計算人命價值，避免家屬索償衍生漫長及鉅訴訟。人命傷亡能否以金錢來量化計算見人見智，但如果以干支曆法計算，又會有循環可尋。兩個流年都是辛金年份，地支亦屬巳酉丑會合成金元素局，即是金旺的流年，9月自然也必為酉金月份，金旺之年月美國是否變化較大，大家不妨從歷史中了解一下。更多的循環因素也可以在天星中尋找到，過往曾經分析過以美國天星盤計算，正經歷開國以來第一次冥王星的回歸周期。如果以今年的911來計算，2001年的911和今年911，都有一個特別之處，便是位於原星盤獅子座對美國經濟有重要影響的月北交點都受到沖擊，於2001年受到海王星準確沖擊，20年後又受到土星同樣準確沖擊。誠然時移世易，加上星曜不同，發生事件可以大不同，但美國經濟在未來一段時間，容易受國外事件引來不利影響卻是一致。20年前海王星類象可以是宗教團體，今年土星類象則可以是政治團體，甚或外國政府。由於月北交點位於星盤中主管航運，也包括新興宇航，特別是涉及航運及國外事故，所以對疫情期的航空、航運業界短期更恐雪上加霜。假如投資美股，涉及交通、通訊、航運，甚或新興宇航等可能仍是「小心駛得萬年船」。國外設施受擊風險也是存在的，能否加以化解，人力便顯得重要。

土星本身也帶限制和制肘意味，在政治經濟方面也容易是因制度或政策改變，對相關行業發展帶來制約，一般來說對崇尚自由發揮的美國公司並非好事。另一個兩個20年間星盤的共通點為水星也回歸相同位置，影響所及可以為美元匯價及通訊和電腦網絡等，都可能發生相近事件，應可以從歷史中得到不少啟示，從循環中獲取先機，此處不作詳細分析了。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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