【Mosaic慢慢砌@iM網欄】忽然藝術？文化藝術在商場

上次介紹過一次在商場舉行的馬賽克藝術展覽，事實上，香港的商場在過去二十年來對文化藝術的貢獻非常廣泛，雖然這两年遇上社會不穩定及疫情影響，文化活動不少都停頓了，但相信疫情過後，這種趨勢會如雨後春筍重新熱鬧起來的。

為甚麼是二十年？文化沙漠，自小已聽到對香港不大光彩的形容！但在我任職文化藝術記者時，發覺文化藝術在香港還是很豐富活躍的，只是普羅大眾並沒有機會接觸了解。

一九九八年，政府提出西九文娛藝術區的構思。到了二OO一年，政府正式推出西九龍填海區概念規劃比賽，記得當時各大地產商各顯神通，他們不僅邀請著名建築師設計造型獨特的地標性建築，我還記得有一個塲館是蝴蝶形的，實在又漂亮又浪漫，可惜最後落選了！既然是文娛藝術區，地產商們又在文化界努力拉攏了一批藝術人才参与出謀劃策及市場推廣。

後來 Norman Forster 的天幕獲獎，被反對，以至推倒重來，一連串事件看得我這小記者目瞪口呆！

不過，有一棵幼苗從此被種下了！那就是藝術。當時地產商們被指忽然藝術。我記得連法國蓬皮杜藝術中心（Centre Georges-Pompidou）也遠道而來，舉行藝術展之餘，還計劃在西九設分館，他們的長遠目標是爭取在內地也開設分館。因而還邀請了一批傳媒到法國蓬皮杜藝術中心實地採訪，非常大手筆。各地產商為了表現自己熱心推廣藝術，紛紛在商場舉行表演及展覽，在西九被推倒重來後，忽然藝術的地產商卻持續地長期支持藝術，而且越搞越頻繁。

道理好簡單，因為這些藝術活動為商場吸引了人流，人流帶動了消費，消費推高了租金，何樂而不為？

坦白講，商場的文化活動既有藝術質素，又深入生活，也很有趣好玩，一定不會沉悶枯燥，真的做到藝術普及化，的確開拓了香港人的文化生活層次。

過去採訪過無數次本港商場的藝術活動，有著名藝術家，世界各地的設計師，本港剛冒起的插畫師，古靈精怪的收藏，手工藝創作，卡通人物展覽，特別的表演等，公平起見就不一一舉例了，在採訪的過程中也是比較輕鬆愉快的。

這些活動的確增加了大眾對古今中外藝術的興趣，也提升了藝術工作者的名氣，更給年輕創作人冒起的機會，有些現時成名了的藝術家、設計師，都曾在商場展出過。

奧運期間各大商場都出現了不少相關布置及互動遊戲，希望在疫情過後每逢佳節或久不久，文化藝術的盛況再充滿各大商場！

▲ 在商場舉行的木藝裝置展

▲ 新晉插畫師的作品被製成大型公仔在商場展出

▲ 商場邀請花藝師創作鮮花時裝

作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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