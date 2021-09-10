英國擬僅保留紅色旅遊名單 按地區接種率決定

英國政府定期更新旅遊名單，決定旅客由哪些地區入境英國可豁免隔離。英媒報道，英國政府有意取消黃色及綠色旅遊名單，改以各地疫苗接種率來決定哪些屬於高風險的紅色旅遊地區，限制旅客入境。

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英國的「交通燈系統」（Traffic Light System）制度，將各國及地區分為綠、黃及紅色級別：

來自綠色地區旅客：入境前需進行新冠病毒檢測，但無需隔離（除非確診）；

來自黃色地區旅客：入境前需進行新冠病毒檢測，無完成接種疫苗者抵達後要居家隔離10日，期間要再進行檢測；

來自紅色地區旅客：非英國及愛爾蘭國民禁止入境，國民入境前需進行新冠病毒檢測，抵達後也要自費於酒店隔離；

英媒指英國政府有意按照疫苗接種率來決定各地區的風險高低，允許由新冠疫苗接種率較高地區出發的旅客，入境英國後無需隔離。

英國政府據報考慮取消黃色及綠色地區，但仍會保留紅色地區。如果旅客是由紅色地區出發，入境英國後仍需在酒店隔離。

據悉，英國政府已要求旅遊業界領袖為國際旅遊安排制定計劃，用作取代現有的交通燈系統。

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英國政府拒絕評論計劃，表示英國以保護公眾健康作為最優先原則，來決定國際旅遊政策。

英國每3周更新旅行名單，將會於10月1日再次更新名單。但英媒引述消息人士指，英國政府可能最快會在下周作出決定。

旅遊業界一直表示，有不少旅客基於新冠檢測成本而放棄旅遊，促使政府取消檢測要求。歐盟目前沒有強制已完成接種疫苗的旅客進行新冠檢測，但未知英國政府會否考慮採取同類安排。

責任編輯：鄭錦玲