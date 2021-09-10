【跨境理財通】理財通暫無北向見證開戶　香港投資者需親到內地辦手續

▲ 劉應彬表示，正與内地監管當局探討以試點形式，循序漸進地設立「北向通」下的見證開戶安排

跨境理財通正式啟動，金管局副總裁劉應彬表示，香港投資者現階段未能通過見證方式遙距開立人民幣賬戶，只能按照現行制度開立人民幣賬戶，或指定已有人民幣賬戶作爲投資戶口金管局正與内地監管部門探討在現行安排的基礎上，以試點形式，循序漸進地設立「北向通」下的見證開戶安排。至於「南向通」，內地居民則可以通過見證方式開設香港銀行戶口。

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參與計劃的香港銀行可與一家或以上的內地銀行以伙伴模式合作開展業務，但每名合資格投資者只可以持有一個跨境理財通匯款戶口，及在另一市場持有一個跨境理財通投資戶口。

不論是「南向通」或是「北向通」，當投資者在完成開戶程序，及後的戶口操作和選購合資格理財產品皆可以遙距方式進行，例如電話或網上銀行。

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額度方面，計劃實施初期，「北向通」和「南向通」各設1500億元人民幣單邊總額度，和100萬元人民幣的投資者個人額度。額度使用量以跨境匯款淨值計算。值得一提的是，「北向通」將不受現時香港居民匯款至內地的8萬元人民幣每日上限的限制。

劉應彬又指，考慮到初階段跨境理財通只涵蓋由銀行銷售的風險較低、相對簡單的理財產品，較適合透過「只執行交易」（Execution-only）模式進行銷售。在這模式下，投資者將主動作出投資指示，銀行負責執行。投資者如有疑問，亦可以向銷售銀行查詢，由銀行提供有關跨境理財通計劃或合資格理財產品的事實性資訊。

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