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【恒大3333】近日內地瘋傳恒大財富爆雷　據報恒大已公布到期理財產品的臨時還款計劃

股市 16:43 2021/09/10

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近日內地瘋傳恒大財富爆雷　據報恒大已公布到期理財產品的臨時還款計劃

REDD引述知情人士指，中國恒大 （03333） 於周四公布到期理財產品的臨時還款計劃，據指，零售投資者持有逾10萬元人民幣的產品，付款期限將延長2至4年並且會攤銷，明年將為首次付款期。

報道指，持有不多於10萬元人民幣產品的投資者將會於周四全數付清。恒大沒有回應報道。

圖看恒大債務情況

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恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排，看【下一頁】

內地網上日前傳出恒大旗下投資理財服務公司「恒大財富」爆雷消息，指出9月8日到期的理財產品仍未兌付。同時，有網民出示多將疑似恒大財富微信企業群的聊天紀錄截圖，包括斥恒大領導層沒有拿出兌付方案，甚至質疑公司高層提前知道問題，提前兌付離場，惹外界熱議。有消息指，目前恒大財富微信企業群已经解散。

圖看網傳恒大財富的截圖及網民反應

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據內媒報道指，有恒大員工披露，恒大99%員工都買了恒大財富產品，「因為之前都有任務的，還有同事貸款買的」。

有傳媒報道指，恒大財富傳出爆雷消息後，中國多地的恒大辦事處，被大批購買了其理財產品卻無法兌付的投資者包圍。

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