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【恒大3333】內地瘋傳恒大財富爆雷　許家印：我可以一無所有　投資者不能（第二版）

股市 22:30 2021/09/10

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近日內地瘋傳恒大財富爆雷　據報恒大已公布到期理財產品的臨時還款計劃

中國恒大 （03333） 旗下投資理財服務公司「恒大財富」近日傳出爆雷消息。繼REDD引述消息指恒大公布了到期理財產品臨時還款計劃後，恒大主席許家印在恒大財富專題會上表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少。

許家印稱，「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有。」他強調，兌付過程中，一定做到公平公正，不允許任何人搞特殊化，以前沒有發生過、今後也絕不會發生，要按既定的兌付方案千方百計爭取比計劃提早兌付。

許家印表示，目前恒大遇到了前所未有的困難，但恒大的基本面沒有改變，員工隊伍強大的戰鬥力沒有改變、規模充足且佈局合理的土儲沒有改變、打造高品質社區的能力沒有改變，恒大還是原來那個恒大，年銷售規模7000億元人民幣的基本面沒有改變。他又稱，接下來恒大各級領導幹部要帶領全體員工，全力復工復產，全力保交樓，全力做好銷售，恢復正常經營，這也是恒大財富產品兌付的最大保證。

圖看恒大債務情況

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REDD引述知情人士指，恒大於周四公布到期理財產品的臨時還款計劃，據指，零售投資者持有逾10萬元人民幣的產品，付款期限將延長2至4年並且會攤銷，明年將為首次付款期。報道指，持有不多於10萬元人民幣產品的投資者將會於周四全數付清。

恒大據報獲監管同意與金融機構重新協商還款安排，看【下一頁】

內地網上日前傳出恒大財富爆雷消息，指出9月8日到期的理財產品仍未兌付。同時，有網民出示多將疑似恒大財富微信企業群的聊天紀錄截圖，包括斥恒大領導層沒有拿出兌付方案，甚至質疑公司高層提前知道問題，提前兌付離場，惹外界熱議。有消息指，目前恒大財富微信企業群已经解散。

圖看網傳恒大財富的截圖及網民反應

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據內媒報道指，有恒大員工披露，恒大99%員工都買了恒大財富產品，「因為之前都有任務的，還有同事貸款買的」。

有傳媒報道指，恒大財富傳出爆雷消息後，中國多地的恒大辦事處，被大批購買了其理財產品卻無法兌付的投資者包圍。

（第二版加入許家印講話）

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一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

***同場加映***

《石Sir午時閒談》

中國股市近日有30日超1萬億成交，意味甚麼？對港股後市有何影響？石Sir指大市或提前於月底、甚至於下周一爆上，恒指下一個高位可望幾多點？點解對中鋁 （02600） 、紫金 （02899） 睇高一綫？對滙豐 （00005） 、港交所 （00388） 、騰訊 （00700） 、中電信 （00728） 又點睇？立即去片，石Sir為你分析。

傳統經濟股 港股 恒大

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