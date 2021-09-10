【麥當勞】嗜辣控必試   麥當勞聯乘韓食品品牌推「地獄脆辣雞腿飽」

▲ 麥當勞再度聯乘韓國著名食品品牌不倒翁（OTTOGI）推出「地獄脆辣雞腿飽」。

嗜辣者留意，麥當勞「脆辣雞腿飽系列」將於今年回歸，再度聯乘韓國著名食品品牌不倒翁（OTTOGI）推出「地獄脆辣雞腿飽」。另有更多期間限定的系列美食於9月13日登場，為無辣不歡的人士帶來韓式香辣風味。

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期間限定「地獄脆辣雞腿飽」以鬆軟麵包夾著外脆內嫩的酥炸激辣雞腿肉，加上不倒翁勁辣醬，辣度增倍，同時再度加推的還有「菠蘿脆辣雞腿飽」，各款超值套餐均可以優惠價港幣$8升級轉配「大大啖組合」，其中包括全新「大大杯熱情果梳打茶」及增量裝「脆薯皇」。「香芋批」以及經典甜點「熱焦糖新地」亦會同步登場。

麥當勞亦會以優惠價推出全新地獄脆辣雞腿飽二人餐，套餐包括2款主食（地獄脆辣雞腿飽及菠蘿脆辣雞腿飽各1個）、中薯條（2包）及中汽水（2杯）。App亦會推出用戶專享超值優惠，於9月13日起憑麥當勞App內的尊屬優惠券選購地獄脆辣雞腿飽超值套餐或菠蘿脆辣雞腿飽超值套餐，即可享減港幣$3優惠。

另外，現有ZA Bank用戶凡於9月13日起使用實體 ZA Card或Apple Pay於麥當勞餐廳或麥當勞App單筆消費滿港幣$40或以上，即可享港幣$11回贈。

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責任編輯：蘇穎琪

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