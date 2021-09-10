【美元前景】美滙升浪未完 專家最牛看94.5

▲ 花旗等大行料今年底聯儲局開始縮減買債，明年底加息。

下周外圍的最大新聞，莫過於市傳美國總統拜登或決定是否提名聯儲局主席鮑威爾連任。專家普遍預計，鮑公去留不會對9月23日議息有影響，因疫情仍肆虐，料儲局留待11月會議才對退市及收水有較明確表態。

不過，憧憬美國遲早加息，上商研究部主管林俊泓預期，美元今年底可重上94.5高位，為5位滙市名家中最牛的預估。

大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒預期，聯儲局9月會議較大機會維持政策不變，可能留待11月才公布減慢買債。畢竟儲局會以就業及物價等經濟指標作參考，預料鮑威爾連任與否對決策無太大影響，遂維持今年美滙指數在88至94之間上落的預測。

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信銀國際首席經濟師卓亮預計，鮑威爾留任機會高於一半，惟其留任與否相信不會影響美國貨幣政策方向。且料儲局9月貨幣政策會議不會有明確減少買債的方案，最快要待今年底前才開始減少買債，需要1年左右才能完全停止量化寬鬆。至於加息要2023年第二季才出現。

卓亮預期，美滙指數年內波動區間介乎91至94.2，年底目標92.1。而分析又指，美國剛公布褐皮書，也顯示過去一兩個月經濟增速巳放緩。華僑永亨經濟師李若凡料，美元在92至94窄幅徘徊。

另一方面，美滙指數的後向亦取决於歐元，因佔最大比重，而歐洲央行昨天議息後略為轉鷹。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖今午回應查詢指，歐洲央行減低了鴿派程度，加上市場推遲對儲局將會宣布縮減買債的時間表預測至11月，或利淡美元，對歐元短綫帶來支持。

但陳正犖補充，中長綫歐元則有下調壓力，由於美國受惠於財政政策支持，美國經濟於2022年有機會再度領先。期間，中國經濟持續放緩或為歐元區經濟帶來風險。歐元兌美元3個月預測為1.2，未來6至12個月預測為1.16。

陳正犖又說，暫維持儲局最快或於今年底開始縮減買債，而美滙指數約於91.28至93.44範圍上落，未來半年至1年目標預測為93.28。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源