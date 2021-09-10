【互聯網監管】人社部等4部門對美團、餓了麼、滴滴等10間企業　美團：積極保障騎手權益 （第二版）

人社部等4部門，對美團 （03690） 、滴滴（美：DIDI）等企業就保障勞動者權益開展聯合指導。會議提到，平台企業要切實提高政治站位，維護新就業形態下，勞動者勞動權益的保障。

人力資源社會保障部，與交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平台企業行政指導會，就維護新就業形態勞動者勞動保障權益，對美團、餓了麼、滴滴、達達、閃送、貨拉拉、滿幫、到家集團、阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等10家頭部平台企業開展聯合行政指導。

在會上，美團表示，將嚴格按照文件精神，採取更大力度，積極保障不同形態下的勞動者權益。從保障騎手薪酬發放、科學確定勞動強度、落實安全衛生責任、試點騎手社會保障、騎手申訴機制健全、騎手職業發展成長等六個方面進一步落實《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》的要求，率先響應國家號召推動落實騎手的職業傷害保障計劃，完善騎手社會保障，努力解決騎手工作的後顧之憂。

會議指出，當前新就業形態勞動者勞動權益保障問題較為突出，平台企業要切實提高政治站位，準確理解和把握《關於維護新就業形態勞動者勞動保障權益的指導意見》的精神實質和主要內容，全面貫徹落實好《意見》要求，依法合規用工。

（第二版加入美團回應）

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編輯：區嘉俊

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