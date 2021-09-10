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【有相睇】見單位裝修企理　準新婚客即睇即買　上手業主勁賺逾5.2倍

股樓投資 16:37 2021/09/10

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二手樓價指數上月突破歷史新高後，業主叫價愈來愈「硬淨」，筍盤買少見少。部分有意置業者只好轉到荃景圍一帶搵盤，皆因該區樓價相對落後。美聯物業鍾家豪說，荃景花園3座高層E室，實用面積441平方呎，原開價670萬元，經議價後以641.8萬元易手，實用呎價14,553元。 

代理指，新買家為外區準新婚客，見單位位於高層，而且裝修企理，故即睇即買。從代理提供的相片可見，單位裝修企理，而且位於高層，外望樓景為主。 

    點擊圖片放大
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值得留意的是，原業主於2003年8月，以約102.9萬元購入上述單位，持貨18年，現帳面勁賺538.9萬元，物業期內升值逾5.2倍。鍾家豪續指，荃景圍一帶屋苑樓價相對落後，閒日平均有3至5組客睇樓，而本月至今暫錄逾16宗成交，比上月同期多25%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 荃景花園

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