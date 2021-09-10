【人幣定存】人民幣短存息最高11厘  大行破天荒累加逾4厘

▲ 滙豐自6月中起3度加人民幣7天短存息，累升4.2厘，現報11厘。

人民幣定期存款加息戰不斷加劇，連大行亦罕有連番出招，滙豐（HSBC）今天（9月10日）作突擊，再推破頂息，驟加7天年息0.5厘，新息率報11厘，頓變冠絕全城息率。

專家指，發鈔行帶頭加息，料再引發中小行新一輪吸存戰。而憧憬中美破冰刺激人民幣滙價一度抽升，追息族罕現滙息雙賺。

頻頻出擊搶存的滙豐，已是下半年至今第3度猛加7天期年息，對上一次是8月9日，當時也是調升0.5厘；然而，早自6月15日已重手勁加此短存年息3.2厘，如今經3度出手，已累加4.2厘，從兩個多月前只是6.8厘，急升至11厘。

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此外，原本信銀國際於9月開局已大加7天年息0.8厘，新報10.8厘而居首，可惜不足10天，冠軍寶座已被龍頭大行奪去，該中資行只能屈居亞軍。

滙豐最新特惠息，針對指定理財戶及透過指定數碼渠道，才享流動理財利率，額外加0.5厘、至11厘；若其他指定理財戶以分行或電話理財開立，7天年息也有10.5厘。

目前市面罕現7間港銀提供雙位數超高息，如中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 、集友、南商及星展，7天短存齊為10厘，而以上各大小行皆要求兌換資金等附帶條件，才享最高特惠息。

另一邊廂，南商另闢戰綫急降門檻，甫踏入9月新推網上或手機銀行，參加7天短存的起存額只須1,000港元，分行開立維持3萬港元。

人幣在岸價急彈 花旗維持看6.3

專家預計，人幣加息搶客戰持續，畢竟雙節效應在即，中秋及國慶黄金周長假夾擊，加上季結因素令跨境銀根偏緊。況且，10月底起富時正式將國債納入國際主流債券指數，遂令高息搶存出路更多。

參考離岸1周拆息今天僅得2.37厘，凸顯業界以超高息吸短存，在牌面上是蝕本鬥搶。可是，扣除兌換後的買賣差價，個別打高息牌的同業，更要求指定理財新客及新錢等更多額外條件，市料或明蝕暗賺。

此外，憧憬中美破冰，兩大國要員展開對話，刺激在岸價兌美元急升，今午在亞洲報6.4472。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖指，受惠息差優勢等，暫仍維持人民幣未來半年至1年或挑戰6.3新高。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源