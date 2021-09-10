【CCL】二手樓價高位爭持　九龍CCL_Mass再創歷史新高

市況續旺，二手樓價早前破頂，其後雖然稍為回落，但至今仍於高位爭持，九龍區樓價更再於本周突破新高。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，九龍CCL_Mass最新報189.94點，創歷史新高，按周升2.18%，升幅為12周以來最大，近6周內2次創新高。

其他分區方面，港島CCL_Mass報198.98點，為歷史次高，按周升0.56%，距離自己歷史高位相差僅0.13%。新界西CCL_Mass報173.08點，按周跌2.66%，前周創新高後回軟2周共3.07%。近6周新界西CCL_Mass錄得3升3跌，於173點至178點之間反覆爭持，並非轉勢向下。新界東CCL_Mass報203.32點，按周跌0.08%，連跌2周共0.78%，距離自己歷史高位相差2.63%。近6周計，港島CCL_Mass累升1.74%，九龍CCL_Mass累升2.84%，新界東CCL_Mass累跌0.32%，新界西CCL_Mass累跌2.08%。四區走勢各自反覆，拖累CCL持續於歷史高位窄幅爭持。

此外，CCL三大整體指數齊升，其中中原城市領先指數CCL報189.77點，為歷史第5高，按周升0.01%，連升2周；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報193.18點，為歷史次高，按周升0.22%。CCL（中小型單位）報190.41點，為歷史第3高，按周升0.05%，亦連升2周。CCL(大型單位)報186.41點，按周跌0.20%。CCL(大型單位)波幅相對較大，近6周於186點至191點之間反覆，期間累升0.12%。

黃良昇預計，短期樓價繼續於歷史高位窄幅爭持。他指，CCL連續6周於189點至191點之間窄幅徘徊，最高191.34點，最低189.52點，期間累升0.53%，而CCL Mass近6周於192點至193點之間窄幅爭持，期間累升0.84%，至於CCL（中小型單位）近6周於190點至191點之間窄幅爭持，期間累升0.60%。

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