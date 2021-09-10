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【AAPL】蘋果拒絕遊戲開發商Epic重新上架韓國App Store

股市 16:21 2021/09/10

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【AAPL】蘋果拒絕遊戲開發商Epic重新上架韓國App Store

蘋果（美：AAPL）與熱門遊戲Fortnite開發商Epic Games 爭執不斷，蘋果周四（9日）拒絕Epic將Fortnite重新上架韓國 iOS平台的申請，蘋果表示，Epic Games必須同意遵守App Store 審查指南，否則不會考慮恢復Epic Games 開發商帳戶的申請。

早前韓國通過法案，容許App開發商可繞過蘋果等平台，接受用家以其他方式課金，法案預計將於9月15日左右生效，Epic Games 隨即宣布計劃在韓國 iOS平台重新發布 Fortnite，同時提供 Epic Games 及蘋果支付方式，以符合韓國新標準。但蘋果最終拒絕其申請，認為Epic必須同意遵守App Store 審查指南，又稱如果Epic Games同意遵守與他人一樣的規則，將歡迎 Epic Games重返 App Store。

去年Epic Games向蘋果發起訴訟，指控蘋果濫用其在App市場的領導地位，世界各地的法律專家和App開發商都在等待這場反壟斷案件的裁決。面對全球監管機構越來越多的反壟斷審查，蘋果上週表示，將允許 Netflix（美：NFLX）等App提供指網站鏈接以供用戶付款，允許部分應用程序開發商繞過備受爭議的 30 %的App Store 收費。

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編輯：李哲毅

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 遊戲 南韓 新經濟股 反壟斷 App Store iOS
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