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【小鵬汽車】小鵬汽車擬拓飛行汽車技術　何小鵬：正打造百人研發團隊

科技 17:08 2021/09/10

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中國電動汽車製造商小鵬汽車（XPeng），繼宣布推出機械馬後，近日其創辦人何小鵬又在外媒採訪中透露，小鵬汽車正計畫探索機械人和飛行汽車等領域，並盼藉此提高小鵬汽車在全球汽車市場的銷量。

Tesla勁敵中國電動汽車製造商小鵬汽車（XPeng），繼宣布推出機械馬後，近日其創辦人何小鵬又在外媒採訪中透露，小鵬汽車正計畫探索機械人和飛行汽車等領域，並盼藉此提高小鵬汽車在全球汽車市場的銷量。

何小鵬在CNBC的採訪中表示，該企除致力提高中國市場的銷量，亦有意進軍機械人及飛行汽車等領域，作為長期發展目標，並稱小鵬汽車正打造共數百人的飛行汽車研發團隊。何表示：「隨技術發展，人類移動的方式應從輪子演變成機翼、四條腿又或兩隻腳，相信未來十至三十年內，所有車廠都將成為汽車製造商以及機械人公司。」而小鵬汽車亦將機械人視為低速及隨機環境中的運輸工具。

面臨芯片挑戰　料需18個月解決

何小鵬提到，該企目前正受汽車業芯片短缺影響，其8月的汽車交付量按月亦有所下降。他認為目前供應鏈是公司所面對的最大挑戰，相信需要大約18個月的時間來解決芯片短缺的情況。

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何又稱，未來將推出更多價格在20萬至40萬元人民幣（約24萬至48萬港元）的汽車，車型可能包括更大的5座位或7座位汽車。目前小鵬汽車計畫擴大其製造能力，預計從2023年起每年至少推出兩三款新車。

事實上，小鵬汽車試圖將自己定位提升，與國內競爭對手不同。該企早前開發智能輔助駕駛系統XPliot，成為Tesla Autopilot的競爭對手。其最新版本 XPilot 3.0更可作為可選配件，添加汽車中。何小鵬表示，推出XPilot 4.0之後，該企將更加專注於軟件業務。

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責任編輯：張凱琳

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