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福特汽車撤出印度市場　新車需求疲弱　解僱4,000人

商業 16:30 2021/09/10

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福特汽車將即時終止印度生產線。（法新社圖片）

福特汽車（Ford，美：F）宣佈停止運作印度生產線，並解僱4,000名員工，估計將造成額外20億美元的損失。

【電動車】電動車普及影響員工生計　調查：日本汽車零部件相關職位料減8.4萬個

綜合外電報道，福特汽車將即時終止印度生產線，該企行政總裁Jim Farley指，此決定是艱難但必要，以達到長遠的增長。他解釋，福特汽車雖然大額投資印度市場，但過去的營運已累積超過20億美元的虧蝕，新車需求較預期疲弱。

福特汽車印度負責人Anurag Mehrotra指，福特汽車的印度分部未能找到一個可持續、長遠獲利的發展路徑，包括在印度的生產業務。終止印度業務的決定，是受長年累月的虧蝕、行業長期產能過剩，以及印度汽車市場增長遜於預期所致。

福特汽車自1995年開始在印度營運，25年間投資超過20億美元。而兩間廠房亦會在月內關閉，該企指將會密切關注受影響的員工。事實上，在2017年，通用汽車（General Motors，美：GM）亦已撤出印度的汽車銷售市場。

【電動車】先後在Tesla、Apple任職　Doug Field望重塑互聯汽車行業

【美國疫情】福特汽車要求工廠員工戴口罩　致缺勤率超過2成

責任編輯：葉泳珊

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